গৃহকর্মীকে নির্যাতনের অভিযোগে স্ত্রীসহ বিমানের এমডি গ্রেপ্তার

শিশু গৃহকর্মীকে নির্যাতনের মামলায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সাফিকুর রহমান ও তাঁর স্ত্রীসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ সোমবার বিকেলে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিক আহমেদ জানান, ১১ বছরের এক শিশু গৃহকর্মীকে বীভৎসভাবে নির্যাতনের অভিযোগে মামলা করা হয়েছিল। ওই মামলায় সোমবার ভোর সাড়ে ৩টার দিকে উত্তরার বাসা থেকে সাফিকুর রহমান, তাঁর স্ত্রী বীথি এবং বাসার আরও দুই গৃহকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
তিনি বলেন, ‘গৃহকর্মীর গ্রামের বাড়ি উত্তর অঞ্চলে। ৭ থেকে ৮ মাস ধরে ওই বাসায় সে কাজ করত। তাকে সবাই নির্যাতন করত বলে অভিযোগ করা হয়েছে।’
তাঁদের গ্রেপ্তারের পর সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলামের আদালতে হাজির করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উত্তরা পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রোমের মিয়া। তিনি আসামিদের কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেছেন।