ঢাকা মেডিকেলে নবজাতক ‘কেনাবেচা’, আটক দুই নারী

ঢামেক প্রতিবেদক

ফাইল ছবি

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ‘নবজাতক কেনাবেচার’ সময় দুই নারীকে আটক করা হয়েছে। হাসপাতালটিতে থাকা আনসার সদস্যরা আটকের পর শাহবাগ থানা-পুলিশের কাছে তাঁদের হস্তান্তর করেছেন।

আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুরে হাসপাতালের ১০৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে নাহার আক্তার ও তাঁর বোন হাসিনাকে আটক করা হয়।

হাসপাতালটিতে ভর্তি নবজাতকটির মা কমলা বেগম (৩০) জানান, শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলার বকশীগঞ্জ গ্রামে তাঁর বাড়ি। থাকেন গাজীপুরের গাজীপুরা বাস্তাপাড়া এলাকায়। পেশায় গৃহকর্মী। তাঁর স্বামী বাদশা মিয়া ছয় থেকে সাত মাস আগে তাঁকে ফেলে অন্যত্র চলে যান। এতে অসহায় হয়ে পড়েন তিনি। বিভিন্নজনের কাছ থেকে সহযোগিতা নিয়ে চলছিলেন। ১৫ দিন আগে পরিচয় হয় ওই দুই নারীর সঙ্গে। তাঁরা একটি ক্লিনিকে কাজ করেন। কমলাকে তাঁরা বলেন, সন্তান জন্মানোর পর লালনপালন করতে না পারলে ৫০ হাজার টাকায় কিনে নেবেন তাঁরা। এতে রাজি হন কমলা।

কমলা আরও জানান, গাজীপুর সদর পশ্চিম আরিচপুরে ওই দুই নারীর বাসায় তাঁকে নিয়ে রাখা হয়। সেখানেই ক্লিনিকটি। গত ২৯ নভেম্বর তাঁকে ঢামেকে ভর্তি করালে ওই দিন রাতেই সিজারিয়ান অপারেশনের পর ছেলেসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ওই দুই নারী হাসপাতালে সার্বক্ষণিক তাঁর পাশেই ছিলেন। আজ দুপুরে বাচ্চা কেনার বিষয়ে কথা হয় তাঁদের মধ্যে। তখন মত পাল্টান কমলা। বাচ্চা বিক্রি করবেন না বলে জানান তাঁদের।

তখন হাসপাতালের খরচ বাবদ ২২ হাজার টাকা দাবি করেন ওই দুই নারী। সুস্থ হয়ে অন্যদের কাছ থেকে নিয়ে টাকা পরিশোধ করবেন বলে জানান কমলা। তাতে রাজি হন না তাঁরা। টাকা না পেলে আজই নবজাতকটিকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে বিক্রি করে টাকা আদায় করবেন বলে জানান ওই দুই নারী। সে সময় হাসপাতালটির ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডে দায়িত্বরত আনসার সদস্যদের বিষয়টি জানালে ওই দুই নারীকে আটক করা হয়।

ওয়ার্ডের দায়িত্বরত চিকিৎসকেরা জানান, গত ২৯ নভেম্বর কমলাকে হাসপাতালে আনা হয়। সে রাতেই তাঁর ছেলে হয়। পরদিন গাইনি ওয়ার্ড থেকে তাঁকে ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডে রাখা হয়।

এ বিষয়ে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. খালিদ মনসুর বলেন, ওই দুই নারীকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। যতটুকু জানা গেছে, নবজাতকটিকে দত্তক নিতে চেয়েছিলেন তাঁরা। তবে হাসপাতালে দুই পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। এরপরই তাঁদের আটক করা হয়। কেউ মামলা করতে রাজি নয়। তবু বিষয়টি যাচাই-বাছাই চলছে।

