গান-আবৃত্তি-নৃত্যে যতীন সরকারকে স্মরণ উদীচীর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে যতীন সরকারের বিদায়ে নাগরিক শোকসভার আয়োজন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গান, আবৃত্তি, নাচ ও সশ্রদ্ধ স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে শিক্ষাবিদ, চিন্তক ও প্রাবন্ধিক অধ্যাপক যতীন সরকারকে স্মরণ করেছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী।

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আজ শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে আয়োজিত নাগরিক শোকসভায় তাঁকে স্মরণ করে এই সাংস্কৃতিক সংগঠনটি।

শোকসভার শুরুতে যতীন সরকারের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। এরপর এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সভার কার্যক্রম।

অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন মহাদেব ঘোষ; নৃত্য পরিবেশন করেন উদীচীর শিল্পী তামান্না সিদ্দিকী নীলা এবং বৃন্দ আবৃত্তি উপস্থাপন করেন উদীচীর বাচিক শিল্পীরা। পাশাপাশি সম্মেলক সংগীতে পরিবেশিত হয় যতীন সরকারের প্রিয় রবীন্দ্রসংগীত ‘আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে’সহ অন্যান্য জনপ্রিয় সংগীত।

পরে উদীচীর এই সাবেক সভাপতির জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ফওজিয়া মোসলেম, সাংবাদিক সোহরাব হাসান, অধ্যাপক সরোজ মোস্তফাসহ আরও অনেকে।

শোকসভায় অডিও বার্তায় বক্তব্য দেন তাঁর কন্যা সুদীপ্তা সরকার। সভাপতিত্ব করেন উদীচীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহমুদ সেলিম।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত ১৩ আগস্ট দুপুরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন যতীন সরকার। সেদিন রাতেই নেত্রকোনা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য হয়।

