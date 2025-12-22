জাবিতে ভর্তি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন, আটক ১

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে এক ভর্তি-ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীকে আটক করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
আজ সোমবার (২২ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ‘বি’ ইউনিটের দ্বিতীয় শিফটের পরীক্ষা চলাকালে তাকে আটক করা হয়। আটক পরীক্ষার্থীর নাম সাদিয়া আমির মাহিন। সে চট্টগ্রামের বহদ্দারহাট এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিস সূত্রে জানা গেছে, ভর্তি পরীক্ষার দিন দ্বিতীয় শিফটের পরীক্ষায় জহির রায়হান মিলনায়তন কেন্দ্রের ২ নম্বর কক্ষে পরীক্ষা দিচ্ছিল সাদিয়া আমির মাহিন। এ সময় মোবাইলে প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে উত্তরপত্র পূরণ করছিল সে। বিষয়টি কক্ষ পরিদর্শকের নজরে এলে প্রক্টরিয়াল বডিকে অবগত করা হয়। পরে প্রক্টরিয়াল বডি তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রক্টর অফিসে নিয়ে আসে।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম বলেন, ‘এ ধরনের অপরাধ শাস্তিযোগ্য। আমরা ইতিমধ্যে ঢাকা জেলা প্রশাসককে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেছি।’