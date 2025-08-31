হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ফরিদপুরে দেড় কোটি টাকার চাল আত্মসাৎ, খাদ্য কর্মকর্তা কারাগারে

ফরিদপুর প্রতিনিধি

খাদ্য কর্মকর্তা তারিকুজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত

ফরিদপুরে প্রায় দেড় কোটি টাকার চাল আত্মসাতের মামলায় তারিকুজ্জামান (৪৬) নামের এক খাদ্য কর্মকর্তাকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। আজ রোববার বিকেলে ফরিদপুরের সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে জামিন আবেদন করলে বিচারক জিয়া হায়দার আসামির জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

পুলিশ আদালত থেকে তারিকুজ্জামানকে ফরিদপুর জেলা কারাগারে নিয়ে যায়। সরকারি চাল আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) মামলাটি করেছিল।

খাদ্য কর্মকর্তা তারিকুজ্জামান গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার বড় পারুলিয়া গ্রামের জয়নাল আবেদীন শরীফের ছেলে এবং ফরিদপুর শহরের দক্ষিণ ঝিলটুলী এলাকায় পরিবার নিয়ে বসবাস করেন। বর্তমানে তিনি প্রধান নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে রেশনিং বিভাগের এলাকা রেশনিং কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

ফরিদপুর দুর্নীতি দমন সমন্বিত কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, তারিকুজ্জামান সাবেক জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) ও চরভদ্রাসন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকাকালে সানোয়ার হোসেন নামের অপর এক খাদ্য কর্মকর্তার যোগসাজশে চরভদ্রাসন উপজেলায় বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দ করা ১ কোটি ৩৫ লাখ ৮১ হাজার ৫০১ টাকা মূল্যের চাল আত্মসাৎ করেন। এমন অভিযোগে ২০২৩ সালের ১১ এপ্রিল কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সরদার আবুল বাশার বাদী হয়ে মামলাটি করেন।

ওই মামলায় এ দুই কর্মকর্তাকে আসামি করা হয়েছে। অপর আসামি সানোয়ার হোসেন তৎকালীন বোয়ালমারী উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক হিসেবে ছিলেন। এ মামলায় গত ২৯ মে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা ফরিদপুর দুদকের তৎকালীন উপসহকারী পরিচালক ইমরান আকন। অভিযোগপত্রে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা তুলে ধরা হয়।

দুদক কর্মকর্তা ইমরান আকন জানান, দুদকের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক মামলার তদন্ত সম্পন্ন করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। তাঁদের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় প্রাথমিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ মামলায় তারিকুজ্জামান আদালতে জামিন প্রার্থনা করেন। পরে বিচারক তাঁর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। অপর আসামি সানোয়ার হোসেন পলাতক রয়েছেন।

