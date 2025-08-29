হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কোটালীপাড়া মহিলা আ.লীগের সভাপতি রাফেজা কারাগারে

গোপালগঞ্জ সংবাদদাতা

রাফেজা বেগম। ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রাফেজা বেগমকে (৬৬) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলার আমতলী ইউনিয়ন পরিষদের সামনে থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পরে তাঁকে বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

রাফেজা বেগম আমতলী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান ও গচাপাড়া গ্রামের মরহুম আজিজ শেখের স্ত্রী। তিনি ওই ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কোটালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার হাফিজুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, গত ১৬ জুলাই সড়কে গাছ ফেলে বিক্ষোভের ঘটনায় দায়ের করা মামলার অজ্ঞাত আসামি হিসেবে রাফেজা বেগমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে করাগারে পাঠানো হয়েছে তাঁকে।

সম্পর্কিত

সকালে তাল কুড়াতে গিয়ে নিখোঁজ, দুপুরে মাটি খুঁড়ে মিলল নারীর গলাকাটা লাশ

শিবচরে মহাসড়কে গরু ডাকাতি: আন্তজেলা ডাকাত দলের ৩ সদস্য গ্রেপ্তার

ফ্রিজের কম্প্রেসর বিস্ফোরণ: না ফেরার দেশে আরও ২ জন, মৃত্যু বেড়ে ৬

মাদারীপুরে ৮ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে কোটি টাকার ক্ষতি

বেইলি ব্রিজের পাটাতন নড়বড়ে, ব্যাহত যান চলাচল

খিলখিল কাজী, ইয়াসমিন মুশতারী ও অনুপম হায়াৎ পেলেন ‘আমিই নজরুল সম্মাননা’

মুন্সিগঞ্জে পদ্মার শাখা নদীর ভাঙন থেকে গ্রাম রক্ষার দাবি

কিশোরগঞ্জে ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে চালক নিহত

‘আমাদের সঙ্গে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে’, আদালতকে অধ্যাপক কার্জন

মামলায় ‘অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনার’ অভিযোগ লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা