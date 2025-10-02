হোম > সারা দেশ > ঢাকা

পূর্বাচল ৩০০ ফিট সড়কে ফুটওভার ব্রিজের দাবিতে বিক্ষোভ

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

পূর্বাচল ৩০০ ফিট সড়কে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পূর্বাচল ৩০০ ফিট সড়কে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন এবং মস্তুল ও পিংক সিটি এলাকায় ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এতে সড়কের উভয় দিকে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে ৩০০ ফিট সড়কের মস্তুল এলাকায় এ কর্মসূচি পালিত হয়। পরে পুলিশ গিয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার আশ্বাস দিলে তাঁরা সড়ক থেকে সরে যান।

বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা জানান, পূর্বাচল ৩০০ ফিট সড়ক নির্মাণের সময় মস্তুল ও পিংক সিটি এলাকায় ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। অথচ এই এলাকায় সড়কের দুই পাশে রয়েছে নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানা। প্রতিদিন প্রায় চার থেকে পাঁচ হাজার মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সড়ক পারাপার হন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, সড়কটিতে কোথাও কোনো পুলিশ বক্স বা জেব্রা ক্রসিং নেই। এর মধ্যে বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেল ও প্রাইভেট কার চলাচল করায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে, প্রাণহানিও ঘটছে। সড়কটি চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হওয়ার পর থেকে কুড়িল বিশ্বরোড থেকে কাঞ্চন সেতু পর্যন্ত এলাকায় অন্তত ৭০ জনের প্রাণহানি ঘটেছে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে মস্তুল এলাকায় প্রাণহানির ঘটনা প্রায় ২০ জনের।

স্থানীয় বাসিন্দা নজরুল ইসলাম বলেন, ‘এখানে অহরহ দুর্ঘটনায় আমাদের ভাইবোনেরা প্রাণ হারাচ্ছে। পারাপারের জন্য ওভারব্রিজ প্রয়োজন। এ ছাড়া এই সড়কে বেপরোয়াভাবে মোটরসাইকেল চালায়। এদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।’

এ বিষয়ে রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম বলেন, রাস্তার ওপর ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ এবং সড়কে অধিক গতিতে যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণের দাবিতে কিছু এলাকার মানুষ বিক্ষোভ করেছে। তাদের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

