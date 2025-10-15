রূপনগরে রাসায়নিক গুদামে আগুন: ১৬ জনের মধ্যে ৭ জনের লাশ শনাক্ত

রাজধানীর মিরপুর রূপনগরে রাসায়নিক গুদাম ও পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে নিহত ১৬ জনের মধ্যে ৭ জনের লাশ শনাক্ত করেছেন তাঁদের স্বজনেরা। তবে এসব লাশের ময়নাতদন্ত ও ডিএনএর নমুনা রেখে তাঁদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছে রূপনগর থানা-পুলিশ।
আজ বুধবার সকালে রূপনগর থানার ওসি (তদন্ত) মোখলেছুর রহমান বলেন, ‘আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত ৭টি মরদেহের দাবিদার এসেছে। জানতে পেরেছি, ঢাকা মেডিকেলে আরও কয়েকটি মরদেহের দাবিদার এসেছে। এদের যাচাই-বাছাই করা হবে। তবে মরদেহগুলোর ময়নাতদন্ত ও ডিএনএ নমুনা রাখা হবে। এ ছাড়া স্বজনদেরও ডিএনএর নমুনা রাখা হবে। এরপর যেগুলো শনাক্ত করেছে, তাদের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
ওসি আরও বলেন, রাতেই সব মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এখন ময়নাতদন্ত ও ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ হলেই হস্তান্তরের কার্যক্রম শুরু করা হবে।
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর মিরপুর রূপনগর কেমিক্যাল গোডাউন ও পোশাক কারখানায় লাগা আগুনে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আরও তিনজন ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়েছে।