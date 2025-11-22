হোম > সারা দেশ > ঢাকা

লাইনে ড্রোন পড়ে মেট্রোরেল বন্ধ ১০ মিনিট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

উত্তরা সেন্টার ও উত্তরা দক্ষিণ স্টেশনের মাঝামাঝি মেট্রোরেল লাইনের ওপর একটি ড্রোন পড়ে ট্রেন চলাচলে সাময়িক বিঘ্ন ঘটে। আজ শনিবার রাত ৮টা ৪৭ মিনিট থেকে ৮টা ৫৬ মিনিট পর্যন্ত প্রায় ১০ মিনিট বন্ধ থাকে মেট্রোরেল চলাচল।

শনিবার (২২ নভেম্বর) রাতে ঢাকা ম্যাস র‌্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬)-এর উপ–প্রকল্প পরিচালক (গণসংযোগ) মো. আহসান উল্লাহ শরিফী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মো. আহসান উল্লাহ শরিফী জানান, ড্রোনের উপস্থিতি শনাক্ত হওয়ার পর নিরাপত্তাজনিত কারণে সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন চলাচল বন্ধ করা হয়। এরপর দ্রুত ড্রোনটি লাইনের ওপর থেকে অপসারণ করা হলে ট্রেন চলাচল আবার স্বাভাবিকভাবে শুরু হয়।

এ ঘটনায় সাময়িক ভোগান্তির জন্য যাত্রীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ।

