একই মামলায় মাই টিভির চেয়ারম্যান ও ছেলে তৌহিদ আফ্রিদি গ্রেপ্তার

রাজধানীর বাড্ডা থানায় হওয়া একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় বেসরকারি টিভি চ্যানেল মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন সাথী ও তাঁর ছেলে কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদিকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জি এম ফারহান ইশতিয়াক তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন।
কঠোর পুলিশ প্রহরায় নাসির উদ্দিন সাথী ও তৌহিদ আফ্রিদিকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। দুর্জয় নামে একজনকে হত্যার চেষ্টার মামলায় তাদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বাড্ডা থানার এসআই গোলাম কিবরিয়া খান। আদালত শুনানি শেষে তাঁদের গ্রেপ্তার দেখান।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
মামলার সূত্রে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলনের সময় গত বছরের ২০ জুলাই দুর্জয় মধ্যবাড্ডার ইউলুপ এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেন। এ সময় আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা, গুলিবর্ষণ করা হয়। গুলিবিদ্ধ হয়ে দুর্জয়ের দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায়। এ ছাড়া তিনি মাথায় গুরুতর আঘাত পান। পথচারীরা তাঁকে এএমজেড হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে পাঠান। পরে তিনি উন্নত চিকিৎসার জন্য সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসা নেন।
এ ঘটনায় গত বছরের ২০ নভেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৯০ জনের নামে বাড্ডা থানায় মামলা করেন দুর্জয়।