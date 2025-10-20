হোম > সারা দেশ > ঢাকা

একই মামলায় মাই টিভির চেয়ারম্যান ও ছেলে তৌহিদ আফ্রিদি গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

রাজধানীর বাড্ডা থানায় হওয়া একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় বেসরকারি টিভি চ্যানেল মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন সাথী ও তাঁর ছেলে কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদিকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জি এম ফারহান ইশতিয়াক তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন।

কঠোর পুলিশ প্রহরায় নাসির উদ্দিন সাথী ও তৌহিদ আফ্রিদিকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। দুর্জয় নামে একজনকে হত্যার চেষ্টার মামলায় তাদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বাড্ডা থানার এসআই গোলাম কিবরিয়া খান। আদালত শুনানি শেষে তাঁদের গ্রেপ্তার দেখান।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

মামলার সূত্রে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলনের সময় গত বছরের ২০ জুলাই দুর্জয় মধ্যবাড্ডার ইউলুপ এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেন। এ সময় আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা, গুলিবর্ষণ করা হয়। গুলিবিদ্ধ হয়ে দুর্জয়ের দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায়। এ ছাড়া তিনি মাথায় গুরুতর আঘাত পান। পথচারীরা তাঁকে এএমজেড হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে পাঠান। পরে তিনি উন্নত চিকিৎসার জন্য সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসা নেন।

এ ঘটনায় গত বছরের ২০ নভেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৯০ জনের নামে বাড্ডা থানায় মামলা করেন দুর্জয়।

সম্পর্কিত

শাহজালাল বিমানবন্দরে আমদানি পণ্য খালাস শুরু

মধ্যরাতে উত্তরায় উড়াল সড়কে যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ

ঝুট ব্যবসায়ী মনির হত্যা: হাজি সেলিম ও সোলায়মান সেলিম ৪ দিনের রিমান্ডে

কার্গো ভিলেজ পাহারায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, এখনো কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস

পর্নোগ্রাফিতে জড়িত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেপ্তার

টঙ্গীতে ছুরিকাঘাতে পলিটেকনিক শিক্ষার্থী খুন, আটক ৩

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর: বেওয়ারিশ কুকুর-বানরের কামড়ে দুই দিনে আহত ১৬, আতঙ্ক

বিমানবন্দরে আগুন: কার্গো গুদামে ছিল মেয়াদোত্তীর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য

রাসায়নিকের গুদামে আগুন: বিষাক্ত গ্যাস ও পদার্থে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি

সব পুড়িয়ে নিভল আগুন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা