‘সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহত কমাতে নতুন আইন জরুরি’

দেশে ২০৩০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও আহতের সংখ্যা অর্ধেকে নামাতে দ্রুত সমন্বিত ও কার্যকর সড়ক নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন জরুরি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ আয়োজিত ‘টেকসই উন্নয়নে সড়ক নিরাপত্তা আইন: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত ও করণীয়’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এ দাবি জানান তাঁরা।
গোলটেবিল বৈঠকে প্রবন্ধ উপস্থাপনায় ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের রোড সেফটি ইনজুরি অ্যান্ড প্রিভেনশন প্রোগ্রামের ম্যানেজার মোহাম্মদ ওয়ালী নোমান বলেন, দেশে প্রতিবছর গড়ে পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়, আহত হয় আরও অনেকে। তাদের প্রায় ৭০ শতাংশের জন্য দায়ী অতিরিক্ত গতি ও নিরাপত্তা সরঞ্জামের ঘাটতি।
ওয়ালী নোমান আরও জানান, গ্লোবাল প্ল্যান ফর সেকেন্ড ডিকেড অব অ্যাকশনে উল্লেখিত ‘সেফ সিস্টেম অ্যাপ্রোচ’ বাস্তবায়ন করলে মৃত্যুহারের উল্লেখযোগ্য হ্রাস সম্ভব। এতে নিরাপদ সড়ক, নিরাপদ যানবাহন, নিরাপদ গতি ও নিরাপদ ব্যবহারকারী নিশ্চিত করা হয়।
বিআরটিএর চেয়ারম্যান আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, সড়ক নিরাপত্তা কোনো একক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নয়। গবেষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, পরিবহনমালিক ও শ্রমিক, স্থানীয় সরকার—সব পক্ষের সমন্বয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমানো সম্ভব। তিনি উল্লেখ করেন, ৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি প্রাণ হারায়, যা দেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী বলেন, দেশে কার্যকর দুর্ঘটনাপরবর্তী রেসপন্স কাঠামো না থাকার কারণে দুর্ঘটনার পর সময়মতো সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই একটি সমন্বিত সড়ক নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন এখন অতীব জরুরি।