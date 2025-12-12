হোম > সারা দেশ > ঢাকা

আওয়ামী লীগ নিজেরাই নিজেদের নির্বাচন থেকে আউট করেছে: শফিকুল আলম

শরীয়তপুর প্রতিনিধি

আজ দুপুরে শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার সুরেশ্বর দরবার শরিফ জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন শফিকুল আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

আওয়ামী লীগ নিজেরাই নিজেদের নির্বাচন থেকে আউট করেছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম। তিনি বলেন, ‘নির্বাচন প্রতিহতের কোনো চান্স দেখি না। পৃথিবীর কোনো শক্তি নাই নির্বাচন প্রতিহত করবে। দেশের মানুষ নির্বাচনের জন্য অধীর আগ্রহে আছে। স্বৈরাচারের সাড়ে ১৫ বছর দেশের মানুষ একটা ভালো নির্বাচন পায়নি। মানুষ একটা ভালো ইলেকশন চায়। সে জন্য সবাই ওয়েট করছে। আর যারা পতিত স্বৈরাচারের পার্টি, তারা নিজেরাই নিজেদের নির্বাচন থেকে আউট করে দিয়েছে।’ আজ শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টায় শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার সুরেশ্বর দরবার শরিফ জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

মোহাম্মদ শফিকুল আলম বলেন, ‘একটি পলিটিক্যাল পার্টির আইডেনটিটি হচ্ছে সে প্রটেস্ট করবে শান্তিপূর্ণভাবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সেটা না করে রাইফেল-পিস্তল নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেদের খুন করার জন্য। তারা ভেবেছিল যে অনেক লোককে খুন করলে মানুষ ১৫ বছর যেমন চুপ ছিল, আরও ১৫ বছর চুপ থাকবে। কিন্তু পুরো জাতি যে জেগে গিয়েছিল, সেটা তাদের খেয়াল ছিল না।’

প্রেস সচিব বলেন, ‘আওয়ামী লীগ একটা টেররিস্ট পার্টি। যখনই যেখানে বিরোধী দল বা কেউ আন্দোলন করেছে, সেখানেই আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী হামলা করেছে। এখানে হাজারো নিদর্শন আছে, প্রত্যেকটা ক্যাম্পাস তারা টেররাইস্ট করে রেখেছিল। ক্যাম্পাসে কাউকেই রাজনীতি করতে দেয়নি ছাত্রলীগ। তাদের কে ডেমোক্রেটিকস রাইটস দেবে?’

আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘যারা নির্বাচনের বিরোধিতা করে মিছিল করবে, তাদের প্রত্যেককেই কঠোরভাবে আইনের আওতায় আনা হবে। এ ব্যাপারে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে আসার কোনো প্রশ্নই আসে না।’

তিনি আরও বলেন, ‘কোনো কিছুই নির্বাচনের জন্য চ্যালেঞ্জ না। বাংলাদেশের মানুষ নির্বাচনের জন্য অধীর আগ্রহে আছে। যারা আইন হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করবে, তাদের কঠোর হাতে দমন করা হবে। যারা ইললিগ্যাল দাবি নিয়ে মাঠে নামবে, তাদের প্রতিও সরকার কঠোর হবে। আপনারা জানেন গতকাল সচিবালয়ে ১১ জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে।’

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘এর আগেও বলেছি, ইনশা আল্লাহ পৃথিবীর এমন কোনো শক্তি নাই—এই নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করবে।’

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা