ডাক বিভাগের ফ্রান্সে রপ্তানির কার্গোতে ইয়াবা, ধরা পড়ল শাহজালাল বিমানবন্দরে

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

ছবি: সংগৃহীত

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রপ্তানি কার্গো তল্লাশিতে ১ হাজার ৯০০টি ইয়াবা উদ্ধার করেছে কর্তৃপক্ষ। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) সকালে কার্গো টার্মিনালের নিরাপত্তা তল্লাশির সময় এই ইয়াবাগুলো শনাক্ত হয়।

বেবিচক সূত্র জানায়, সকাল ৯টা ৫ মিনিটে বিমানবন্দরের ৮ নম্বর ফটকে রপ্তানি কার্গোর স্ক্রিনিং চলাকালে ডাক বিভাগের মাধ্যমে রপ্তানিযোগ্য একটি চালানের ভেতর থেকে কমলা রঙের ১ হাজার ৯০০ ইয়াবা পাওয়া যায়। এগুলো ফ্রান্সের প্যারিসে পাঠানোর জন্য বুকিং করা হয়েছিল।

বিষয়টি জানানো হলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে ইয়াবাগুলো জব্দ করে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শুরু করে।

বেবিচক জানায়, স্ক্রিনারদের সতর্কতা, দায়িত্বশীলতা ও দক্ষতার কারণে চোরাচালানের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এ ধরনের সফলতা বিমানবন্দরের সামগ্রিক নিরাপত্তা সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করছে।

