যাত্রাবাড়ীতে দোকানের দেয়াল ভেঙে ১২৫ ভরি সোনা ও টাকা লুট

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে একটি সোনার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। দোকানের পাশের একটি দেয়াল ভেঙে চোরেরা প্রায় ১২৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ আড়াই লাখ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে। গত রোববার রাতে যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা মোড়ে একটি সুপার মার্কেটে এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার সময় দোকানটি বন্ধ ছিল।
পুলিশ ও দোকানমালিকের দেওয়া তথ্যমতে, চুরির ঘটনা ঘটে যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তাসংলগ্ন রায়হান সুপার মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় ‘লিলি গোল্ড হাউজ’ নামের সোনার দোকানে। দোকানটির মালিক জাবির হোসেন যাত্রাবাড়ী থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।
অভিযোগে জাবির হোসেন উল্লেখ করেন, তিনি তাঁর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ওই মার্কেটে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। ৫ অক্টোবর রাত ৯টা থেকে ৬ অক্টোবর সকাল ১০টার মধ্যে কোনো একসময়ে চোরেরা পাশের ৩ নম্বর দোকানের দেয়াল ভেঙে ২ নম্বর দোকানে প্রবেশ করে। তারা দোকানের ভল্টে থাকা ১২৫ ভরি স্বর্ণালংকার এবং নগদ ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা নিয়ে যায়।
অভিযোগে বলা হয়, দোকানে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ডিভাইসটিও নিয়ে গেছে চোরেরা। দোকানঘেঁষা পাশের দোকানটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল, যেটি ব্যবহার করে এই চুরির ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে ধারণা করছেন দোকানের মালিক।
দোকানের মালিক দাবি করেন, কিছুদিন ধরে কয়েক ব্যক্তি তাঁদের দোকানের আশপাশে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল। তাঁদের মধ্যে একজনকে শনাক্ত করার কথাও অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।
এ বিষয়ে যাত্রাবাড়ী থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) কাজী রমজানুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘লিখিত অভিযোগের পর এই ঘটনায় মামলা হয়েছে। আমরা বিষয়টি তদন্ত করছি। তবে এখনো কাউকে চিহ্নিত করা যায়নি। কাউকে গ্রেপ্তারও করা যায়নি।’