ইন্টারনেট সেবাকর্মী কাজ করছিলেন বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠে, বিদ্যুতেই গেল প্রাণ

ঢামেক প্রতিবেদক

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর নিউ ইস্কাটনে বিদ্যুতের খুঁটিতে মই লাগিয়ে ইন্টারনেট লাইনে কাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে আনোয়ার হোসেন নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

ইন্টারনেট সেবাকর্মী আনোয়ার হোসেন (৫৫) রেডডাটা নামের এক ইন্টারনেট কোম্পানিতে চাকরি করতেন। বাড়ি বরিশাল জেলার কোতোয়ালির দক্ষিণ গড়াপুর গ্রামে। ঢাকায় মোহাম্মদপুরে পরিবারের সঙ্গে থাকতেন তিনি।

ঘটনা সম্পর্কে আনোয়ারের সহকর্মী মো. নাঈম জানান, নিউ ইস্কাটন রোডে বিদ্যুতের খুঁটিতে মই লাগিয়ে ইন্টারনেট লাইনে কাজ করার সময় হঠাৎ বিদ্যুতের তারের সঙ্গে সংস্পর্শে বিদ্যুতায়িত হয়ে মই থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন আনোয়ার। পরে সহকর্মীরা উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ইন্টারনেট সেবাকর্মীর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

