হোম > সারা দেশ > ঢাকা

গুলশানে কাভার্ড ভ্যান থেকে ৫২৮ বোতল মদ উদ্ধার, আটক ১

 উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি 

উদ্ধার করা মদের বোতল। ছবি: র‍্যাব

রাজধানীর গুলশান থেকে মদবোঝাই কাভার্ড ভ্যানসহ এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে র‍্যাব-১। আজ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সকালে গুলশানের ডিসিসি (উত্তর) পাকা সুপার মার্কেটের সামনের রাস্তা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

আটক জুবায়ের ইসলাম (৩৭) গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার হরিদাসপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি রাজধানীর বাড্ডার গুদারাঘাট এলাকায় বসবাস করেন।

গ্রেপ্তার জুবায়ের ইসলাম। ছবি: র‍্যাব

ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেন র‍্যাব-১-এর সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (অপস অ্যান্ড মিডিয়া) মো. পারভেজ রানা।

মো. পারভেজ রানা বলেন, গুলশানে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কাভার্ড ভ্যানবোঝাই ৫২৮ বোতল কেরু মদসহ জুবায়ের ইসলামকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সম্পর্কিত

মন্দিরে পাহারার সময় ঘুম, গুলি চুরির মাশুল গুনলেন ওসিসহ ৮ পুলিশ

নরসিংদীর সাবেক এমপি তামান্না নুসরাত বুবলীর জামিন নামঞ্জুর

চাঁদাবাজির মামলায় এনসিপি নেতাসহ ৪ জন রিমান্ডে

রাজধানীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

রামকৃষ্ণ মিশনে অনুষ্ঠিত হলো মহাষ্টমীর কুমারীপূজা

মধ্যরাতে হাতিরঝিলে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় রিকশাচালকের মৃত্যু

আফতাবনগরে হিরো আলমের ওপর হামলা

হান্নান মাসউদের সেই রাব্বিসহ ৫ জন চাঁদাবাজির মামলায় কারাগারে

ঢাকার হত্যাচেষ্টা মামলায় সাবেক এমপি ফয়জুর রহমান কারাগারে

সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র: জাপা নেতা মামুনুর রশীদ ৬ দিনের রিমান্ডে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা