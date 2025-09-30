গুলশানে কাভার্ড ভ্যান থেকে ৫২৮ বোতল মদ উদ্ধার, আটক ১

রাজধানীর গুলশান থেকে মদবোঝাই কাভার্ড ভ্যানসহ এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে র্যাব-১। আজ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সকালে গুলশানের ডিসিসি (উত্তর) পাকা সুপার মার্কেটের সামনের রাস্তা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
আটক জুবায়ের ইসলাম (৩৭) গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার হরিদাসপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি রাজধানীর বাড্ডার গুদারাঘাট এলাকায় বসবাস করেন।
ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেন র্যাব-১-এর সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (অপস অ্যান্ড মিডিয়া) মো. পারভেজ রানা।
মো. পারভেজ রানা বলেন, গুলশানে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কাভার্ড ভ্যানবোঝাই ৫২৮ বোতল কেরু মদসহ জুবায়ের ইসলামকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।