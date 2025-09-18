বুয়েট শিক্ষার্থী সনি হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি টগর গ্রেপ্তার

২০০২ সালে বুয়েট শিক্ষার্থী সাবেকুন নাহার সনি হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি মুশফিক উদ্দিন টগরকে (৫০) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। তাঁর কাছ থেকে একটি রিভলবার ও ১৫৬ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) লালবাগ থানার আজিমপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন র্যাব-৩-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফায়েজুল আরেফীন। এ বিষয়ে শুক্রবার র্যাব মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলন হবে।
২০০২ সালের ৮ জুন বুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন কেমিকৌশল বিভাগের ১৯৯৯ ব্যাচের ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনি। দরপত্রকে কেন্দ্র করে ওই সংঘর্ষে ছাত্রদলের তৎকালীন নেতা মোকাম্মেল হায়াত খান ও মুশফিক উদ্দিন টগর গ্রুপ মুখোমুখি হয়। ক্লাস শেষে হলে ফেরার পথে সংঘর্ষের মাঝখানে পড়ে নিহত হন সনি।
ঘটনার পর দেশব্যাপী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পরের বছর ২০০৩ সালের ২৯ জুন ঢাকার বিচারিক আদালত রায় ঘোষণা করে। রায়ে মুশফিক উদ্দিন টগর, মোকাম্মেল হায়াত খান ও নুরুল ইসলাম সাগরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এ ছাড়া পাঁচজনকে দেওয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।
পরে ২০০৬ সালের ১০ মার্চ উচ্চ আদালত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। একই সঙ্গে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে দুজন খালাস পান। এ মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত ছয় আসামির মধ্যে চারজন কারাগারে রয়েছেন।