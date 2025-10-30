২৭৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এফএআর গ্রুপের চেয়ারম্যানসহ ৯ বিদেশির দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

পুঁজিবাজার থেকে ২৭৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ থাকায় এফএআর গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের ফারুকসহ ৯ বিদেশি নাগরিকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর দায়রা আদালতের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এ নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত নিষেধাজ্ঞা জারির এ নির্দেশ দেন। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিষেধাজ্ঞা জারির ফলে বাংলাদেশ থেকে যেসব বিদেশি দেশত্যাগ করতে পারবেন না, তাঁরা হলেন—সুং ওয়েন লি অ্যাঞ্জেলা, সুং জাই মিন, মিসেস শিয়াও লিউ ই চি, ম্যাডাম চুক কোয়ান, ম্যাডাম শেয়াও ইয়েন শিন, সুং চুং ইয়াও, ম্যাডাম হ্যাং সিউ লাই, শিয়াও হাই হে এবং মিস্টার সুং ওয়ে মিন।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, এফএআর গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. আব্দুল কাদের ফারুক ও বিদেশি কোম্পানি রিং শাইন টেক্সটাইল লিমিটেডের (ডিইপিজেড) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল না থাকা সত্ত্বেও কোম্পানিকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত করার জন্য ভুয়া শেয়ারহোল্ডার ও সব ধরনের কাগজপত্র জালভাবে তৈরি করে শেয়ারবাজারের আইপিওতে অন্তর্ভুক্ত করে ২৭৫ কোটি টাকার সংঘবদ্ধ আর্থিক জালিয়াতি ও অর্থ আত্মসাৎ করেছে। আব্দুল কাদের ফারুক জালিয়াতি করে অর্জিত অর্থের ৪০-৬০ শতাংশের বিনিময়ে ওই কোম্পানির সঙ্গে এমওইউ স্বাক্ষর করেন। অভিযোগটি দুদক প্রধান কার্যালয়ে অনুসন্ধানাধীন রয়েছে।
অনুসন্ধানকালে দুদক বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যেকোনো সময় এই দেশ ত্যাগ করতে পারেন। অনুসন্ধানের স্বার্থে তাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা একান্ত প্রয়োজন।