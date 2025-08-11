কুষ্টিয়ায় মাদকবিরোধী অভিযানে সোর্স গুলিবিদ্ধ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে মাদকবিরোধী অভিযানের সময় সন্ত্রাসীদের গুলিতে এক সোর্স আহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ফিলিপনগর ইউনিয়নের দারোগার মোড় এলাকায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।
গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির নাম আব্দুল হামিদ (৪০)। তাঁকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযানে নুরুজ্জামান তাগাদগিরি নামের এক ব্যক্তিকে ৫০টি ইয়াবাসহ আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নুরুজ্জামানের বাড়িতে অবৈধ অস্ত্র ও মাদক কেনাবেচার খবর পেয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল অভিযান চালায়। সেখানে ফিলিপনগর চরের চরমপন্থী ‘রাখি বাহিনী’র প্রধান রাখি ও তাঁর সহযোগী মিঠু লাল উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা গুলি ছুড়লে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সোর্স হামিদ পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। পরে হামলাকারীরা পালিয়ে যান। অভিযানকালে ৫০টি ইয়াবা ও একটি মোটরসাইকেল জব্দ এবং ঘটনাস্থল থেকে নুরুজ্জামানকে আটক করা হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলাইমান শেখ বলেন, আহত সোর্সকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পলাতক অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ধরতে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।