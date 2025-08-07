হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রামপুরায় ভবনের কার্নিশে ঝুলে থাকা ছাত্রকে গুলি, আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ছবি: সংগৃহীত

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রামপুরা এলাকায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ তা দাখিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রসিকিউটর ফারুক আহমেদ।

এতে ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান, ডিএমপির খিলগাঁও অঞ্চলের সাবেক এডিসি মো. রাশেদুল ইসলাম, রামপুরা থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মশিউর রহমান, রামপুরা থানার সাবেক এসআই তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া ও রামপুরা পুলিশ ফাঁড়ির সাবেক এএসআই চঞ্চল চন্দ্র সরকারকে আসামি করা হয়েছে। এই মামলায় চঞ্চল চন্দ্র গ্রেপ্তার হলেও বাকিরা পলাতক।

এর আগে গত ৩১ জুলাই তদন্ত প্রতিবেদন তদন্ত সংস্থার পক্ষ থেকে প্রসিকিউশনের কাছে জমা দেওয়া হয়। গতকাল বুধবার এ বিষয়ে প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রামপুরা এলাকায় একটি ভবনের কার্নিশে ঝুলে থাকা ছাত্রকে গুলি করা হয়। এক শিশুকে গুলি করলে তার মাথার একপাশে লেগে অপরপাশ দিয়ে বের হয়ে তার দাদিও নিহত হন। এই তিন ঘটনায় প্রতিবেদন এসেছে।

জানা যায়, গত বছর আন্দোলনের সময় ১৯ জুলাই আমির হোসেন জুমার নামাজ পড়ে বাসায় ফিরছিলেন। বাসার কাছে তখন পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার মধ্যে পড়ে যান তিনি। এ সময় পুলিশ গুলি করা শুরু করলে দৌড়ে নির্মাণাধীন একটি ভবনের চারতলায় গিয়ে আশ্রয় নেন। পুলিশ সেখানে গিয়ে আমির হোসেনকে পেয়ে বারবার নিচে লাফ দিতে বলেন।

বনশ্রীর অলিগলি ছিল খুদে ‘গেরিলাদের’ দখলে

একপর্যায়ে ভয়ে আমির হোসেন লাফ দিয়ে নির্মাণাধীন ভবনটির রড ধরে ঝুলে থাকেন। তখন তৃতীয় তলা থেকে পুলিশ আমির হোসেনের পায়ে ছয়টি গুলি করে। পুলিশ চলে গেলে আমির হোসেন তৃতীয় তলায় পড়ে যান। তখন তার দুই পা দিয়ে রক্ত ঝরছিল। প্রায় তিন ঘণ্টা পর তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাণে বেঁচে যান তিনি।

