হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বুড়িমারী এক্সপ্রেস বিমানবন্দর রেলস্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

লালমনিরহাট থেকে ছেড়ে আসা আন্তনগর বুড়িমারী এক্সপ্রেস। ছবি: আজকের পত্রিকা

আন্তনগর বুড়িমারী এক্সপ্রেস লালমনিরহাট থেকে ঢাকায় আসার পথে বিমানবন্দর রেলস্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

কমলাপুর রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টার মো. আনোয়ার হোসেন জানান, ট্রেনটির একটি কোচ টঙ্গী-বিমানবন্দর সেকশনে লাইনচ্যুত হয়। ইতিমধ্যে উদ্ধার কাজে রিলিফ ট্রেন পাঠানো হয়েছে।

রেলওয়ে সূত্র জানিয়েছে, এ ঘটনায় আপাতত ঢাকামুখী (ডাউন) লাইন বন্ধ রয়েছে। তবে আসা-যাওয়ার ট্রেনগুলো আপ লাইন দিয়েই চলছে। ফলে সিংগেল লাইনে ট্রেন চলাচল করায় সময় বেশি লাগছে।

সম্পর্কিত

রাজধানীতে কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত, রাতভর অভিযানে গ্রেপ্তার ১০২

ডাকসু নির্বাচন: আজ থেকে হলে বহিরাগত অবস্থান নিষেধ

জাকসু নির্বাচন ঘিরে সরগরম ক্যাম্পাস

আদাবরে কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় ৩ পুলিশ সদস্য আহত, টহল গাড়ি ভাঙচুর

ডাকসু প্রার্থীকে ধর্ষণের হুমকিদাতাকে 'শিবির' বলল ছাত্রদল, শিবিরের প্রতিবাদ

পল্টনে জাগপা সভাপতির ওপর হামলা, জামায়াতের তীব্র নিন্দা

ডাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র দেখছেন প্রার্থীরা

ডাকসু প্রার্থীকে ধর্ষণের হুমকিদাতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রক্টরকে লিখিত অভিযোগ দিলেন ফরহাদ

শ্রীপুরে হামলা চালিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া সেই শীর্ষ সন্ত্রাসী ফের গ্রেপ্তার

গাজীপুরে স্কুলের মাঠে কুটির শিল্প মেলা, লটারির নামে চলছে রমরমা জুয়া
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা