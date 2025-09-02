বুড়িমারী এক্সপ্রেস বিমানবন্দর রেলস্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত

আন্তনগর বুড়িমারী এক্সপ্রেস লালমনিরহাট থেকে ঢাকায় আসার পথে বিমানবন্দর রেলস্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
কমলাপুর রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টার মো. আনোয়ার হোসেন জানান, ট্রেনটির একটি কোচ টঙ্গী-বিমানবন্দর সেকশনে লাইনচ্যুত হয়। ইতিমধ্যে উদ্ধার কাজে রিলিফ ট্রেন পাঠানো হয়েছে।
রেলওয়ে সূত্র জানিয়েছে, এ ঘটনায় আপাতত ঢাকামুখী (ডাউন) লাইন বন্ধ রয়েছে। তবে আসা-যাওয়ার ট্রেনগুলো আপ লাইন দিয়েই চলছে। ফলে সিংগেল লাইনে ট্রেন চলাচল করায় সময় বেশি লাগছে।