সীতাকুণ্ডে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত ২

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ফৌজদারহাট টোল রোডে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ১১টায় ফৌজদারহাট টোল রোডসংলগ্ন চিটাগাং ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবকেরা হলেন নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী থানা এলাকার বাসিন্দা শাহরিয়ার আজিজ অনিক (২৭) ও চট্টগ্রাম নগরীর আগ্রাবাদ ব্যাংক কলোনি এলাকার বাসিন্দা মো. সোহান (২৭)।
প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে পুলিশ জানায়, রাতে সড়কবাতিবিহীন টোল রোডে অনিয়ন্ত্রিত গতিতে মোটরসাইকেল চালানোর সময় দুর্ঘটনায় পতিত হন দুই যুবক। এতে মোটরসাইকেলটি দুমড়েমুচড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়।
হালিশহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকির হোসেন দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, দুর্ঘটনাপরবর্তীতে রাতেই ঘটনাস্থল থেকে নিহত মোটরসাইকেল আরোহী দুই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের পর নিহত দুজনের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।