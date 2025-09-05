মিরপুরে চেকপোস্টে ‘সন্দেহজনক গতিবিধি’, অস্ত্র, গুলিসহ গ্রেপ্তার ২

রাজধানীর মিরপুরে অস্ত্র, গুলিসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে মিরপুর থানা-পুলিশ।
আজ শুক্রবার ঢাকা মহানগর পুলিশের উপকমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন মো. আরিফ উদ্দিন (৪৬) ও হাফিজুল ইসলাম শামীম (৪৬)। তাঁদের কাছ থেকে একটি শটগান, একটি টিউব ম্যাগাজিন, একটি বোল্ট অ্যান্ড বোল্ট ক্যারিয়ার, দুটি বডি লকিং পিন, একটি ব্যারেল জ্যাকেট, আগুনে পোড়া একটি ট্রিগার গার্ড ও দুটি সিসা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে।
মিরপুর থানা-পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে মিরপুর-২ এলাকায় তুলি জেনারেল স্টোরের সামনে চেকপোস্ট বসানো হয়। এ সময় ওই দুজনের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে তাঁদের তল্লাশি করা হয়। এ সময় আরিফ উদ্দিনের হাতে থাকা প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে অস্ত্র ও সরঞ্জাম এবং হাফিজুল ইসলামের পকেট থেকে দুটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।
এ ঘটনায় মিরপুর থানায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তারকৃতরা পলাতক আসামি নাসিরের (৪৫) সঙ্গে যোগসাজশে অবৈধভাবে অস্ত্র ও কার্তুজ কেনাবেচার উদ্দেশ্যে হেফাজতে রেখেছিল বলে স্বীকার করেছেন।
গ্রেপ্তার দুজনকে আদালতে সোপর্দের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।