ঢাকায় রাত থেকে সকাল পর্যন্ত ৫টি গাড়িতে আগুন, পৃথক স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ

রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত অন্তত পাঁচটি যানবাহনে অগ্নিসংযোগ এবং কয়েকটি স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় মেরুল বাড্ডা, মোহাম্মদপুর, সাভার, নারায়ণগঞ্জ ও ধামরাইয়ে বাস, ট্রাক ও লেগুনায় আগুন দেওয়া হয়। এ ছাড়া রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের খবর পেয়েছে পুলিশ।
ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার লিমা খানম বলেন, আজ সোমবার ভোর ৬টার দিকে মোহাম্মদপুরের বাবর রোডে একটি মিনিট্রাকে আগুন দেওয়া হয়। এর আগে গতকাল রোববার রাত দেড়টার দিকে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারের সামনে একটি বাসে আগুন লাগানো হয়। দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের ইকুরিয়ায় রাত ১০টার পর একটি লেগুনায় এবং রাত সাড়ে ১০টার দিকে ধামরাইয়ের দুলিভিটায় একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।
তবে এসব ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে জানান তিনি।
বনানী থানার ওসি রাসেল সরোয়ার বলেন, মেরুল বাড্ডায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের পানির ট্যাংকের সামনে একটি বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে মহাখালীতে সরকারি তিতুমীর কলেজের সামনে এবং আমতলী মোড়ে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটেছে।
ওসি আরও জানান, ওই এলাকায় তিন মাস ধরে সড়কের পাশে পড়ে থাকা একটি পরিত্যক্ত বাসেও আগুন দেওয়া হয়, তবে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই নেভানো সম্ভব হয়েছে।
এছাড়াও ঢাকার সাভার ও ধামরাইয়ে দুটি বাস আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। তবে আগুনে দগ্ধ বা হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছে পুলিশ।
গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে প্রথম আগুন দেওয়া হয় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ধামরাইয়ের ঢুলিভিটা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি বাসে। এর আধা ঘণ্টা পর রাত ১১টার দিকে আগুন দেওয়া হয় সাভারের বিরুলিয়ার এলাকায় দাঁড় করিয়ে রাখা অপর একটি বাসে।
ধামরাই ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা সোহেল রানা বলেন, ‘গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢুলিভিটা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি বাসে আগুন ধরার খবর পাই। বাসটি ধামরাই ও রাজধানীর গুলিস্তানের মধ্যে চলাচল করত। খবর পেয়ে আমাদের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠাই। তারা রাত ১১টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে বাসের বেশ কিছু অংশ পুড়ে যায়।’
ওই কর্মকর্তা বলেন, স্থানীয়দের তথ্য অনুযায়ী বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।
এদিকে সাভারের বিরুলিয়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আব্দুল ওহাব বলেন, ‘রোববার রাত ১১টার দিকে বিরুলিয়ার বটতলা এলাকায় চালক বাস রেখে খাওয়ার জন্য যায়। এ সময় দুর্বৃত্তরা বাসে আগুন দিয়ে পালিয়ে গেছে। পরে স্থানীয়রা বাসের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে বাসের বেশির ভাগ অংশ পুড়ে যায়।’
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায়কে কেন্দ্র করে গতকাল রোববার ও আজ সোমবার ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি পালন করছে আওয়ামী লীগ। কর্মসূচি চলাকালে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন বোমাবাজি ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটছে।
এ পরিস্থিতিতে যানবাহনে আগুন দিতে বা বিস্ফোরক নিক্ষেপ করতে এলে সরাসরি গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।