বনানীতে কর্কশিট ও হার্ডবোর্ডের গোডাউনে আগুন

রাজধানীর বনানীর চেয়ারম্যানবাড়ি এলাকায় একটি পাঁচতলা ভবনের পাঁচতলায় অবস্থিত একটি গোডাউনে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। গোডাউনটিতে কর্কশিট ও হার্ডবোর্ড সংরক্ষণ করা ছিল বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, সন্ধ্যা ৭টা ৭ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় তারা। খবর পাওয়ার পর চারটি ইউনিট সন্ধ্যা ৭টা ২২ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। ৭টা ৫৪ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পরে ৮টা ৪৯ মিনিটে আগুন নেভানো হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণকক্ষের ডিউটি অফিসার রাফি আল ফারুক বলেন, ভবনটি পাঁচতলায় থাকা একটি গোডাউনে আগুন লাগে। ভবনটিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অফিস ও আবাসিক ইউনিট রয়েছে।
রাফি আল ফারুক আরও জানান, প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।