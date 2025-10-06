চাঁদাবাজির অভিযোগ নিয়ে থানায় খন্দকার দেলোয়ারের পুত্রবধূ

চাঁদাবাজির অভিযোগ নিয়ে থানার দ্বারস্থ হয়েছেন বিএনপির প্রয়াত মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের পুত্রবধূ তানজিন হামিদ মিতুল। গত শনিবার রাতে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) হাতিরঝিল থানায় এই অভিযোগ করেন তিনি। আজ সোমবার রাতে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন হাতিরঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাজু।
ওসি বলেন, বিএনপির প্রয়াত মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের পুত্রবধূ তানজিন হামিদ মিতুল চাঁদাবাজির অভিযোগ নিয়ে থানায় এসেছেন। আমরা বিষয়টি যাচাই করে দেখেছি। তবে এখনো মামলা হয়নি। মামলা করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।
মিতুল বিএনপির ষষ্ঠ প্রয়াত মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ারের ছেলে প্রয়াত খন্দকার আব্দুল হামিদ ডাবলুর স্ত্রী। তাঁর বড় বোনের নাম শারমিন ওয়াদুদ নিপা।
অভিযোগে বলা হয়, গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে নিপা ফোনে জানান, তাঁর ১ লাখ টাকা প্রয়োজন। ফোন পেয়ে তিনি রাত সোয়া ১১টার দিকে বোনের বাসা মগবাজারের গাবতলায় যান। সেখানে কথিত যুবদল কর্মী শাওন (২৫), হাবিব (৩৫), সাজিদ (২২) ও সানি (৩৫) উপস্থিত ছিলেন। তিনি মামলার চার আসামিকে নিপার বাসায় দেখতে পান। এত রাতে বাসায় ঢোকার কারণ জানতে চাইলে মিতুলকে আসামি শাওন কোমরে থাকা দেশীয় অস্ত্র দিয়ে ভয় দেখান। তাঁরা ১ লাখ টাকা দাবি করে ভয়ভীতি দেখাতে থাকেন। একপর্যায়ে তাঁদের কথামতো রাত ১১টা ৫৭ মিনিটে মগবাজারে ব্যাংকের বুথ থেকে ৮০ হাজার টাকা তুলে সানিকে দেওয়া হয়। সঙ্গে দেওয়া হয় ২০ হাজার টাকার একটি চেক।
অভিযোগে বলা হয়, আসামিরা আগামী মাসে নিপাকে তাঁর ফ্ল্যাট খালি করে দিতে বলেছে। খালি না করলে নিপা ও তাঁর সন্তানদের ক্ষতি করার হুমকি দেওয়া হয়। এরপর থেকে পরিবারটি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে বলে অভিযোগে বলা হয়েছে।
তাঁর এই অভিযোগ সোমবার রাত সাড়ে ৯টায়ও মামলা হিসেবে গ্রহণের প্রক্রিয়া শেষ হয়নি বলে জানিয়েছেন হাতিরঝিল থানার ওসি।
খন্দকার দেলোয়ার হোসেন মানিকগঞ্জ ও ঢাকা থেকে পাঁচবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর ছেলে আব্দুল হামিদ ডাবলুর মৃত্যু হয় গত বছরের ১৬ জুলাই।