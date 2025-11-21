আতঙ্কের ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ, নিহত ১০ জন

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভয়াবহ ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার ছুটির দিনে সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটের ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৭। উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার কাছে নরসিংদীর মাধবদী। ভূমিকম্পে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে।
গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ এই ভূমিকম্পে ঢাকা, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে হাজারের বেশি মানুষ। আহত হওয়ার বেশির ভাগ ঘটনা আতঙ্কে তড়িঘড়ি করে ভবন থেকে নামতে গিয়ে।
পুরান ঢাকায় নিহত ব্যক্তিরা হলেন রাফিউল ইসলাম (২০), আবদুর রহিম (৪৮) ও তাঁর ছেলে মেহরাব হোসেন (১২)। ঢাকার মুগদায় মাকসুদ (৫০) নামের এক নিরাপত্তাকর্মী নিহত হয়েছেন। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ১০ মাসের শিশু ফাতেমা নিহত হয়েছে।
ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদীতেই প্রাণ হারিয়েছেন পাঁচজন। এর মধ্যে সদর উপজেলার চিনিশপুর ইউনিয়নের গাবতলি এলাকার দেলোয়ার হোসেন উজ্জ্বল (৪০) ও তাঁর ছেলে মো. ওমর (৮), পলাশ উপজেলার মালিতা পশ্চিমপাড়া গ্রামের কাজেম আলী ভূঁইয়া (৭৫) ও কাজীরচর নয়াপাড়া নাসির উদ্দিন (৬৫) এবং শিবপুরের জয়নগর ইউনিয়নের আজকীতলা গ্রামের ফোরকান মিয়া (৪৫)।
ভূমিকম্পে হতাহতের ঘটনায় শোক জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
ভূমিকম্পের এই ঘটনায় ঢাকার বাড্ডা, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, নিউমার্কেট, পঙ্গু হাসপাতালসহ নরসিংদী, গাজীপুর রাজশাহী ও চট্টগ্রামে ভবন হেলে পড়েছে ও ফাটল ধরেছে।
হঠাৎ এমন ভূমিকম্পের বিষয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ও ভূমিকম্প গবেষক মেহেদি আহমেদ আনসারী বলেছেন, বড় ভূমিকম্পের আগে ছোট ছোট ভূমিকম্প সতর্কসংকেত হতে পারে। তিনি মনে করিয়ে দেন—বাংলাদেশ ও আশপাশের এলাকায় গত দেড় শ বছরে একটি বড় ও পাঁচটি মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প ঘটেছে। আশপাশে শেষ বড় ভূমিকম্প হয়েছিল প্রায় ১০০ বছর আগে। তাই আরেকটি বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।
পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, গত পাঁচ বছরে যতবার ভূমিকম্প হয়েছে, এত শক্তিশালী কম্পন কমই অনুভূত হয়েছে। তিনি জানান, নতুন ভবনে বিল্ডিং কোড মানা হলেও পুরোনো ভবনগুলোর বেশির ভাগই কোনো নিয়ম মেনে নির্মাণ করা হয়নি। রাজউকের তথ্যমতে, ৯০ শতাংশ ভবন বিল্ডিং কোড লঙ্ঘন করে বানানো—এটি নিয়ে গুরুত্বসহকারে কাজ করা প্রয়োজন।
ঢাকাসহ পাঁচ জেলায় হতাহতের চিত্র
ভূমিকম্পে নিহত ১০ জন ছাড়াও ঢাকা, নরসিংদী ও গাজীপুরে সহস্রাধিক মানুষ আহত হয়েছে। কেউ ভবন থেকে লাফ দিয়ে, কেউ ভূমিকম্পের সময় বাসাবাড়ি থেকে সিঁড়ি ভেঙে ধাক্কাধাক্কি করে নামতে আহত হয়েছে।
ফায়ার সার্ভিস জানায়, পুরান ঢাকার আরমানিটোলায় একটি আটতলা ভবনের পাশের দেয়াল ও কার্নিশ থেকে ইট-পালেস্তারা খসে নিচে পড়লে সেখানে থাকা ক্রেতা ও পথচারীরা আহত হন। স্থানীয়রা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁরা হলেন রাফিউল ইসলাম, আবদুর রহিম ও তাঁর ছেলে মেহরাব হোসেন। ছুটির দিন সকালে মাংস কিনতে পুরান ঢাকার বাসা থেকে বেরিয়েছিলেন ব্যবসায়ী আবদুর রহিম। সঙ্গে নিয়েছিলেন স্কুলপড়ুয়া ছেলেকে। বংশালের কসাইটুলীতে নয়নের মাংসের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা। তখনই ভূমিকম্প; তীব্র ঝাঁকুনিতে ভবনের ছাদের রেলিং ভেঙে পড়ে। তাতে একসঙ্গে প্রাণ হারান বাবা-ছেলে।
সেখানেই নিহত আরেকজন রাফিউল স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। আবার মুগদার মদিনাবাগে নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং ধসে মাথায় পড়ে মাকসুদ (৫০) নামের এক নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়।
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে গোলাকান্দাইল এলাকায় দেয়াল ধসে মারা গেছে ১০ মাসের শিশু ফাতেমা। শিশুটির মাসহ দুজন আহত হন।
নরসিংদী সদর উপজেলার চিনিশপুর ইউনিয়নের গাবতলি এলাকায় ভূমিকম্পের সময় নির্মাণাধীন ভবনের দেয়াল থেকে ইট ধসে পাশের বাড়ির সানশেড ভেঙে পড়ে। এতে দেলোয়ার হোসেন উজ্জ্বল, তাঁর ছেলে মো. ওমর এবং দুই মেয়ে আহত হয়। প্রথমে তাদের নরসিংদী সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দেলোয়ার ও ওমরকে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হলে চিকিৎসকেরা ওমরকে মৃত ঘোষণা করেন। আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যায় দেলোয়ারও মারা যান। দুই মেয়ে নরসিংদী সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে।
এদিকে পলাশ উপজেলার মালিতা পশ্চিমপাড়া গ্রামে মাটির ঘরের দেয়াল ধসে আহত কাজেম আলী ভূঁইয়া (৭৫) হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান। শিবপুর উপজেলার আজকীতলা পূর্বপাড়ায় গাছ থেকে পড়ে আহত ফোরকান মিয়া (৪৫) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পর মারা যান। ভূমিকম্পের সময়ে আতঙ্কে দৌড়াতে গিয়ে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে কাজীরচর নয়াপাড়ার নাসির উদ্দিন (৬৫) ঘটনাস্থলেই মারা যান বলে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে।
স্থানীয় প্রতিনিধি ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, গাজীপুরে আহত ৭২ জন চিকিৎসা নিতে যায় শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজে। এর মধ্যে ৪৯ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৫৩ জন চিকিৎসা নিতে আসে। ভূমিকম্পে আতঙ্কে কারখানা ভবন থেকে নামতে গিয়ে অনেক শ্রমিক আহত হয়েছেন। বিকেল ৫টা পর্যন্ত গাজীপুরের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি ছিল ২৫২ জন, যাদের বেশির ভাগই পোশাকশ্রমিক। দেয়াল ধস ও ধাক্কাধাক্কিতে নামতে গিয়ে নরসিংদীতে আহত হয়ে হাসপাতাল চিকিৎসা নেয় ৪৫। তাদের মধ্যে গুরুতর তিনজনকে ঢাকায় পাঠানো হয়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহসীন হলের তিন শিক্ষার্থী তিনতলা ও চারতলা থেকে লাফ দিয়ে আহত হয়েছেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পা ভেঙেছেন ছাত্রদল নেতা তানভীর বারী হামিমসহ আরও অনেকে।
তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বলছে, এই তথ্যের বাইরেও বহু রোগী দেশের বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে এবং কোথাও কোথাও ভর্তি রয়েছে বলে ধারণা করছেন সংশ্লিষ্টরা। তবে এখনো হালনাদাগ তথ্যে তা যুক্ত হয়নি। ফলে আহতের সংখ্যা হাজারের বেশি হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।
দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম বলেন, ভূমিকম্পের মাত্রার তুলনায় হতাহতের সংখ্যা কিছুটা বেশি হয়েছে—উৎপত্তিস্থল ছিল কাছাকাছি, তাই এমনটা হতে পারে। বেশির ভাগই প্যানিক অ্যাটাকে আহত হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।
অনেক ভবন ফাটল ও হেলে পড়েছে
অন্যদিকে রাজধানীর বেশ কয়েকটি এলাকায় ভবন হেলে পড়া ও ফাটল ধরার তথ্য পাওয়া গেছে। নিউমার্কেট থানা ভবনের ৩, ৪ ও ৫ তলায় ফাটল ধরেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহসীন হল, কবি জসীমউদ্দীন হল, স্যার এ এফ রহমান হল, মোকাররম ভবনসহ বিভিন্ন স্থানে পলেস্তারা খসে পড়েছে। উত্তর বাড্ডাসহ ঢাকার কয়েকটি ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে।
ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, আরমানিটোলার কসাইটুলীতে একটি বহুতল ভবনে পলেস্তারার কিছু আলগা অংশ ও কিছু ইট খসে পড়েছে। খিলগাঁওয়ে নির্মাণাধীন ভবন থেকে ইট পড়ে পাশের ভবনের একজন আহত হয়েছেন। সূত্রাপুর ও কলাবাগানে দুটি ভবন হেলে পড়ার খবর পাওয়া গেছে।
গাজীপুরে ছয়তলা একটি ভবন হেলে পড়েছে এবং একটি মাদ্রাসার দেয়ালে ফাটল দেখা গেছে। টঙ্গীর স্টেশন রোডে একটি ভবন হেলে পাশের ভবনে ঠেকেছে। এতে বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। নরসিংদীতে সার্কিট হাউস, পলাশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক ভবনসহ বিভিন্ন ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরেবাংলা ফজলুল হক হলের দেয়ালে ফাটল ও পলেস্তারা খসে পড়ায় আতঙ্কিত শিক্ষার্থীরা দ্রুত স্থানান্তর ও হল পুনর্নির্মাণের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। চট্টগ্রাম নগরের মনসুরাবাদ এলাকায় একটি ছয়তলা ভবন পাঁচ বছর আগে ভূমিকম্পে কিছুটা হেলে পড়ে। এবারও কিছুটা হেলে পড়েছে।
কন্ট্রোল রুম চালু
ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত নিরূপণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে তাৎক্ষণিকভাবে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে মাঠপর্যায়ে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কন্ট্রোল রুমের নম্বর ০২৫৮৮১১৬৫১।