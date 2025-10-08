উত্তরায় মাইক্রোবাসে ২৯৮ বোতল ফেনসিডিল, দুজন গ্রেপ্তার

রাজধানীর উত্তরায় মাইক্রোবাসে ২৯৮ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। তাঁরা হলেন হাবিবুর রহমান ওরফে রাজিব (৪১) ও মো. পলাশ (২৭)।
র্যাব-১-এর সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (ভারপ্রাপ্ত মিডিয়া অফিসার) মো. পারভেজ রানা আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় এ তথ্য জানিয়েছেন।
মো. পারভেজ রানা জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ময়মনসিংহ-ঢাকা মহাসড়কের উত্তরার জসীম উদ্দীন এলাকায় গতকাল মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) অভিযান চালিয়ে ২৯৮ বোতল ফেনসিডিলসহ হাবিব ও পলাশ নামের দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত একটি মাইক্রোবাস ও মাদক কারবারের ৩৬ হাজার জব্দ করা হয়েছে।
এএসপি পারভেজ রানা বলেন, গ্রেপ্তার হওয়া চক্রটি সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে ফেনসিডিল সংগ্রহ করে মাইক্রোবাসের মধ্যে সুকৌশলে বহন করে ঢাকা, গাজীপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় কারবার করে আসছিল।
ওই মাদক কারবারিরা হলেন চুয়াডাঙ্গা সদরের নীলমনিগঞ্জ এলাকার মৃত আব্দুল মান্নানের ছেলে হাবিবুর রহমান ও সাতগাড়ি গ্রামের মৃত বাবুল মিয়ার ছেলে পলাশ।
র্যাব কর্মকর্তা পারভেজ বলেন, গ্রেপ্তার হওয়া ওই মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে উত্তরা পূর্ব থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।