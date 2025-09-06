গোয়ালন্দে পিরের দরবারে হামলা: পুলিশের মামলায় আসামি সাড়ে ৩ হাজার

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার দরবারে হামলা, ভাঙচুর ও সংঘর্ষের ঘটনায় মামলা করেছে পুলিশ। মামলায় অজ্ঞাতপরিচয় ৩ হাজার থেকে সাড়ে ৩ হাজার জনকে আসামি করা হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার জুমার নামাজের পর ‘তৌহিদি জনতা’ নামে মিছিল নিয়ে এসে দরবার শরিফে হামলা চালালে নুরাল পাগলার ভক্তরা এর পাল্টা জবাব দেন। উভয় পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত এবং প্রায় অর্ধশত মানুষ আহত হয়। এ সময় পুলিশের ওপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।
এমনকি পরে নুরাল পাগলার লাশ কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা।
গোয়ালন্দ ঘাট থানার এসআই সেলিম বাদী হয়ে শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টার পর মামলাটি দায়ের করেন। শনিবার সকালে গোয়ালন্দ ঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাকিবুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ওসি মো. রাকিবুল ইসলাম জানান, সংঘর্ষের একপর্যায়ে তৌহিদি জনতা নুরাল পাগলের দরবার শরিফে ঢুকে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলে পুলিশের ওপর হামলা চালানো হয় এবং পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। তিনি আরও জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। জনসাধারণের প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।