মতিঝিলে ইন্টারনেটের তার টানানোর সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মতিঝিলের দিলকুশা এলাকায় বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে ইন্টারনেটের লাইন টানানোর সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে অলিউর রহমান (২১) নামের এক যুবক মারা গেছেন। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বেলা সোয়া ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় সহকর্মীরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢমেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক বেলা পৌনে ৩টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত অলিউর রহমান ফেনী জেলার পরশুরাম থানার রাঙ্গামাটিয়া গ্রামের শেখ ফরিদের ছেলে। ফকিরাপুল ১ নম্বর গলিতে ভাড়া থাকতেন তিনি এবং ইন্টারনেট কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন।

হাসপাতালে অলিউরের সহকর্মী মো. সুমন জানান, অলিউর একটি ইন্টারনেট কোম্পানিতে চাকরি করতেন। দুপুরে মতিঝিলের দিলকুশায় ইন্টারনেটের তার টাঙানোর সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। তাঁকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মো. ফারুক জানান, আজ দুপুরের দিকে ওই যুবককে সহকর্মীরা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

