ভূমিকম্পে ঢাবিতে আহত ৬ শিক্ষার্থীসহ ঢামেকে ভর্তি ২০

ভূমিকম্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ শিক্ষার্থীসহ রাজধানীর ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় আহত অন্তত ২০ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। আহতদের মধ্যে এক রিকশাচালকের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।
আহতরা হলেন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়াউর রহমান হলের আরাফাত (২০) ও নুরুল হুদা (২০), হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের তানজিল হোসেন (২৬) সাদিক শিকদার (২৬), তানভীর আহমেদ (২৫) ফারহান তানভীর রাজিব (২৪)
এ ছাড়া তানভীর (২২), সুবিয়া (১৪), সোহেল (৩৫), হারুনুর রশিদ (৫৬), আবুল খায়ের (৬০), অজ্ঞাত নামা রিকশাচালক (৪০), হারুনুর রশিদ (৫৫), রিপন (২৮), বিল্লাল (৬), ফারজানা তানভীর (২৩), প্রভা (১৮), গালিব (১৮), মধু সুদন (৩০), সজীব (২২), রূপগঞ্জের আবুল খায়ের (৩০) ও ইব্রাহীম (২৫)
চিকিৎসকের বরাত দিয়ে ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক জানান, ভূমিকম্পের পর একে একে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ শিক্ষার্থী আহত হয়ে হাসপাতালে এসেছেন। এ ছাড়া হাতিরঝিল এলাকার এক রিকশাচালক গুরুতর আহত হয়ে এসেছেন।
তিনি জানান, এখন পর্যন্ত মোট ২০ জন হাসপাতালটির জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তবে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করছে হাসপাতাল সংশ্লিষ্টরা।