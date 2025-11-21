হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ভূমিকম্পে ঢাবিতে আহত ৬ শিক্ষার্থীসহ ঢামেকে ভর্তি ২০

ঢামেক প্রতিবেদক

ফাইল ছবি

ভূমিকম্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ শিক্ষার্থীসহ রাজধানীর ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় আহত অন্তত ২০ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। আহতদের মধ্যে এক রিকশাচালকের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।

আহতরা হলেন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়াউর রহমান হলের আরাফাত (২০) ও নুরুল হুদা (২০), হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের তানজিল হোসেন (২৬) সাদিক শিকদার (২৬), তানভীর আহমেদ (২৫) ফারহান তানভীর রাজিব (২৪)

এ ছাড়া তানভীর (২২), সুবিয়া (১৪), সোহেল (৩৫), হারুনুর রশিদ (৫৬), আবুল খায়ের (৬০), অজ্ঞাত নামা রিকশাচালক (৪০), হারুনুর রশিদ (৫৫), রিপন (২৮), বিল্লাল (৬), ফারজানা তানভীর (২৩), প্রভা (১৮), গালিব (১৮), মধু সুদন (৩০), সজীব (২২), রূপগঞ্জের আবুল খায়ের (৩০) ও ইব্রাহীম (২৫)

চিকিৎসকের বরাত দিয়ে ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক জানান, ভূমিকম্পের পর একে একে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ শিক্ষার্থী আহত হয়ে হাসপাতালে এসেছেন। এ ছাড়া হাতিরঝিল এলাকার এক রিকশাচালক গুরুতর আহত হয়ে এসেছেন।

তিনি জানান, এখন পর্যন্ত মোট ২০ জন হাসপাতালটির জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তবে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করছে হাসপাতাল সংশ্লিষ্টরা।

সম্পর্কিত

ভূমিকম্পে খসে পড়ল শাহজালালের টার্মিনাল-২-এর পলেস্তারা

যুবদল নেতা কিবরিয়া হত্যা মামলার আসামির ডিবি হেফাজতে মৃত্যু

মেট্রোরেলের লাইন থেকে ২ ককটেল উদ্ধার, নিষ্ক্রিয় করল সিটিটিসি

৩টি রাইফেল উদ্ধার, আন্দোলনের সময় লুটের অস্ত্র বিক্রি বলে ধারণা সেনাবাহিনীর

ভূমিকম্পের সময় ভবন থেকে দৌড়ে-লাফিয়ে নামতে গিয়ে আহতদের ভিড় পঙ্গু হাসপাতালে

ভূমিকম্পে নিহত ৩, আহত অন্তত ৮৫: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ভূমিকম্পে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হতাহত, ভবন হেলে পড়া ও অগ্নিকাণ্ডের খবর

ভূমিকম্পে রাজধানীর বংশালে ৩ জনের প্রাণহানি

প্রবল ভূমিকম্পে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ভবন হেলে পড়ার খবর

সোনারগাঁয়ে সিডস ক্রাশিং মিলস পরিদর্শনে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা