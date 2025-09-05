হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারে বাস-সিএনজি সংঘর্ষে নিহত ২

ঢামেক প্রতিবেদক

ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের ওপরে বাস-সিএনজি সংঘর্ষে সিনজি চালক সহ দুইজন নিহত। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন— সিএনজিচালক শহিদুল ইসলাম (৫০) ও সিএনজি যাত্রী দোকান কর্মী ইমরান (৪৮)। আহতের ব্যক্তির নাম রফিক (৫০)।

ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স হেডকোয়ার্টারের লিডার পবিত্র কুমার ভৌমিক জানান, রাতে খবর পেয়ে তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ও নিহতদের উদ্ধার করেন। পরে রাত ৯টার দিকে তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করেন।

কুমার ভৌমিক আরও জানান, রাতে যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের উপরে একটি বাস যাত্রীবাহী সিএনজিকে ধাক্কা দিলে এ দুর্ঘটনার ঘটে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, যাত্রাবাড়ি থেকে থেকে ওই তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। অপর একজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

সম্পর্কিত

নুরাল পাগলার লাশ পোড়ানোর ঘটনায় সরকারের ব্যর্থতা ফুটে উঠেছে: এনসিপি

টঙ্গিবাড়ীতে মদপানে ৪ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে আরও ৩

মন্ত্রীপাড়া থেকে চাপ দিয়ে মাহিনকে সরানো হয়েছে: ভিপি প্রার্থী জামাল

জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলায় গুলিবিদ্ধ ২

গাজীপুরে বাসচাপায় নওগাঁ ডিবির ওসি নিহত, স্ত্রী গুরুতর

মুন্সিগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ৮

গোয়ালন্দে আস্তানায় হামলায় ১ জন নিহত, আশঙ্কাজনক ৫

জাকসু: ভোটারের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে প্রার্থীর ভাবমূর্তি

জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবি

মুন্সিগঞ্জে বালু লুট নিয়ে জলদস্যু ও গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ৬
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা