নারায়ণগঞ্জে ট্রাক-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ২

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

আড়াইহাজারে সিলিন্ডারবাহী ট্রাক ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে আজ বেলা ৩টায় দুই নারী নিহত এবং আরও পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে সিলিন্ডারবাহী ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। 

আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বেলা ৩টার দিকে বিশনন্দী ইউনিয়নের কড়ইতলার তালতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহত ব্যক্তিদের বিস্তারিত নাম-পরিচয় জানা যায়নি। 

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে পুলিশ জানায়, মদনপুর থেকে যাত্রীবাহী সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি বিশনন্দী ফেরিঘাটের উদ্দেশে যাচ্ছিল। আড়াইহাজারের তালতলা মোড়ে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা গ্যাস সিলিন্ডারভর্তি একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন নারী নিহত হন। তাঁদের বয়স আনুমানিক ৫০ ও ৪৫ বছর।

দুর্ঘটনার পর থেকে সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। এর ফলে সড়কের দুই পাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, এ ঘটনায় দুজনের মৃত্যু ও পাঁচজন আহত হয়েছেন। ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। তবে ট্রাকের চালক পালিয়ে গেছেন। যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। 

ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন আড়াইহাজার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাজ্জাদ হোসেন। তিনি বলেন, আহত পাঁচজনের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্সযোগে তিনজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং দুজনকে নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকে গুরুতর আহত হয়েছেন। এ ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

