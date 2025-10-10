সড়ক সংস্কার না হলে গাড়ি চলব না, ধান লাগাই দিমু: হাসনাত আবদুল্লাহ

কুমিল্লা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের খানাখন্দে ভরা দেবিদ্বার অংশে ২০ অক্টোবরের মধ্যে সংস্কার শুরু না হলে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ রেখে ধান চাষ করা হবে। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহর এমন মন্তব্য সংবলিত একটি কল রেকর্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) ভাইরাল হওয়া ২ মিনিট ২ সেকেন্ডের কল রেকর্ডটি ৬ অক্টোবর হাসনাত আবদুল্লাহ এবং কুমিল্লা সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফার কথোপকথনের।
ভাইরাল হওয়া কল রেকর্ডে হাসনাত আবদুল্লাহকে বেশ ক্ষোভ প্রকাশ করতে শোনা যায়। তিনি প্রকৌশলীকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘অক্টোবরের ২০ তারিখের মধ্যে কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কের দেবিদ্বার অংশের কাজ শুরু না হলে কোনো গাড়ি চলবে না। অক্টোবরের ২০ তারিখের মধ্যে যদি কাজ শুরু না হয়, তাইলে রাস্তায় ধান লাগাই দিমু...আমি ধান লাগাই দিব, মাছ চাষ করব, একটা গাড়িও যেতে দেব না।’
এর জবাবে প্রকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফা বলেন, ‘রাস্তা ব্লক করে দিবেন, এটা আপনার অবশ্যই অধিকার আছে। এটা আমার কমেন্ট করার কিছু নেই।’
হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘দেখেন এই রাস্তা দিয়ে মানুষ হাঁটতে পারে না, গাড়ি চলতে পারে না। আমার কথা হচ্ছে, আজকে অনেকেই অনেক দেখাইতেছে, আপনি অ্যাডভাইজারকে বলেন, অক্টোবরের ২০ তারিখের মধ্যে যদি কাজ শুরু না হয়, তাইলে রাস্তায় ধান লাগাই দিমু, নিউমার্কেটের দিকে রাস্তাটা ধান চাষের উপযোগী। ধান লাগাই দিমু, ১৫ দিনের মধ্যে ফসল তুলতে পারব। অক্টোবরের ২০ তারিখ বেলা ২টার পর একটি গাড়িও যাবে না। আমি আবারও বলছি, অক্টোবরের ২০ তারিখের পর রাস্তা ঠিক না হলে দেবিদ্বার দিয়ে একটা গাড়িও যাবে না।’
প্রকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফা বলেন, ‘আমি তো বললাম, আজকে ৬ তারিখ, আমি যদি নিয়মের মধ্যে থাকি, আমাকে কিছু দিন টাইম দিবেন। বাকি যতটুকু মেরামত দরকার আমরা চেষ্টা করছি।’
হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘ভাই মেরামত দিয়ে কিছু যায় আসে না, আপনি ফুলগাছতলা বারেরা থেকে শুরু করে আমার নিউমার্কেট পর্যন্ত রাস্তাটা চলার অনুপযোগী, রাস্তাটা কোনোভাবেই যায় না। দেবিদ্বারে একটা রাস্তাও ঠিক নাই। ভাই আপনাদের একটা রাস্তাও ঠিক নাই। আপনারা নিউমার্কেটের রাস্তাটা অক্টোবরের ২০ তারিখের মধ্যে কাজ না ধরলে কোনো গাড়ি চলবে না, আপনি সিনিয়রদের জানিয়ে দেন।’
ভাইরাল হওয়া অডিও রেকর্ডের বিষয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কের দেবিদ্বার অংশের বেহাল দশা নিয়ে আমি নির্বাহী প্রকৌশলীর সঙ্গে কথা বলেছি। আমার দেবিদ্বারের জন্য যা প্রয়োজন তা-ই করব। আমি চাই আমাদের দেবিদ্বারের উন্নয়ন। কাজ নিয়ে যেন কেউ অবহেলা না করে, সেই কারণে কথা বলা।’
কুমিল্লা সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রধান নির্বাহী প্রকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফা বলেন, ‘সড়কে ডিভাইডার দেওয়ায় সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে ইট দিয়ে অস্থায়ীভাবে সলিং করি, যা বৃষ্টির কারণে দেবে গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। ডিভাইডারের দুই পাশে ২৪ ফুট সড়ক কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে নির্মাণ করা হবে। এ কাজের টেন্ডার হয়েছে। খুব দ্রুত কাজ শুরু হবে।’