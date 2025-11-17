গত ১৫ বছরে শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে: খন্দকার মোশাররফ হোসেন

বিএনপির স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেছেন, ‘তোমরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আগামী দিনে দেশের সেবা করো। প্রকৃত লেখাপড়া শিখতে না পারলে ভবিষ্যতে ভালো কিছু করতে পারবে না। তাই হাতের মোবাইল রেখে এবং প্রাইভেট বর্জন করে নিজে নিয়মিত পড়াশোনা করো।’
আজ সোমবার কুমিল্লার দাউদকান্দি পৌর সদরে ঐতিহ্যবাহী দাউদকান্দি আদর্শ পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। খন্দকার মোশাররফ বলেন ‘আমি এই স্কুলের ছাত্র ছিলাম। ছাত্রজীবনে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জীবনে, রাজনীতির জীবনে—সর্বক্ষেত্রেই প্রথম ছিলাম, কারণ, আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি।’
বিএনপির এ নেতা আরও বলেন, ‘গত ১৫ বছরে ফ্যাসিস্ট সরকার এ জাতিকে ধ্বংস করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে পুরো ধ্বংস করে দিয়েছিল। ২০২৫ সালে সুষ্ঠুভাবে এসএসসি পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ায় অনেকে ফেল করেছে, কিন্তু ফ্যাসিস্ট সরকারে আমলে ১০০ ভাগ পাস করিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে। তাই তোমরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আগামী দিনে দেশের সেবা করো, দেশের দায়িত্ব নাও, এ দোয়া রইল।’