কুমিল্লার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও আ.লীগ নেতা মেজর সুমন গ্রেপ্তার

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলা পরিষদের দুবারের সাবেক চেয়ারম্যান এবং কুমিল্লা উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মেজর (অব.) মোহাম্মদ আলী সুমনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (৬ অক্টোবর) ভোরে তাঁকে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। দাউদকান্দি মডেল থানা-পুলিশ তাঁকে ঢাকায় গুলশান পুলিশের সহযোগিতায় গ্রেপ্তার করে। রাতেই তাঁকে দাউদকান্দি মডেল থানায় নিয়ে আসা হয় এবং সকালে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেপ্তারকৃত মেজর (অব.) মোহাম্মদ আলী সুমন দাউদকান্দি উপজেলা গোয়ালমারী ইউনিয়নের জুরানপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং কুমিল্লা-১ আসন থেকে তিনবারের নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়ার বড় ছেলে।
দাউদকান্দি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েদ চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, দাউদকান্দিতে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় সংঘটিত রিফাত, বাবু ও সুলতান মিয়া হত্যাসহ মোট চারটি মামলার এজাহারনামীয় আসামি মোহাম্মদ আলী সুমন।
ওসি জানান, তিনি রাজধানীর গুলশানে অবস্থান করছেন—এই খবর পেয়ে দাউদকান্দি মডেল থানা-পুলিশ ঢাকায় অভিযান চালায় এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করে।