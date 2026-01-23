আ.লীগের সাবেক এমপির বাড়ির মাঠে বিএনপি প্রার্থীর পথসভা

কুমিল্লা-১ (দাউদকান্দি-মেঘনা) আসনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন। প্রথম নির্বাচনী সভাটি আজ শুক্রবার জুয়ানপুরে আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি সুবেদ আলী ভূঁইয়ার বাড়ির মাঠে অনুষ্ঠিত হয়।
পথসভায় ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, ‘সাবেক সংসদ সদস্য সুবেদ আলী ভূঁইয়ার বাড়ি থেকেই আমি আমার নির্বাচনী প্রচারণার সূচনা করেছি। জুয়ানপুর গ্রাম ও জুয়ানপুর প্রাইমারি স্কুলকেন্দ্র এই এলাকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্র। আমি আশা করি, এখানকার মানুষ বিপুল ভোটে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করবেন।’
সভায় আরও বক্তব্য দেন বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার ড. খন্দকার মারুফ হোসেন, বিএনপি নেতা এ এম আব্দুল লতিফ ভূঁইয়া, দাউদকান্দি উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক রোমান খন্দকার প্রমুখ।
উপস্থিত ছিলেন গোয়ালমারি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রেনু মুন্সী, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আহমেদ হোসেন তালুকদার, আবুল হোসেন ভূঁইয়া, সাবেক চেয়ারম্যান মুক্তার হোসেন ভূঁইয়া, নূরুল আলম ভূঁইয়া, আব্দুল মান্নান প্রধান, শাহ আলম ভূঁইয়া, মিজানুর রহমান প্রমুখ।