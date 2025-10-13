কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি জব্দ

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার শশীদল সীমান্ত এলাকা থেকে প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ ভারতীয় উন্নতমানের শাড়ি জব্দ করেছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা। সোমবার (১৩ অক্টোবর) ভোরে সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের (৬০ বিজিবি) একটি বিশেষ আভিযানিক দল এ অভিযান পরিচালনা করে।
বিজিবি সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোর সাড়ে ৫টায় দিকে ৬০ বিজিবির একটি বিশেষ দল সীমান্তবর্তী শশীদল এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় একটি পিকআপসহ প্রায় তিন কোটি টাকার ভারতীয় শাড়ি জব্দ করা হয়। তবে অভিযানে জড়িত কোনো ব্যক্তিকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. জিয়াউর রহমান বলেন, সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান দমনে বিজিবির তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষা এবং মাদক ও পণ্য চোরাচালান প্রতিরোধে ৬০ বিজিবির আভিযানিক কার্যক্রম সর্বতোভাবে অব্যাহত রয়েছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে।
জব্দ করা মালামাল পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে বলে বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।