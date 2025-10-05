হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

কুমেক হাসপাতালে ওষুধ ক্রয়ে অনিয়মের প্রমাণ মিলেছে: দুদক

কুমিল্লা প্রতিনিধি  

কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অভিযান চালায় দুদক। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ (কুমেক) হাসপাতালে ওষুধ কেনাকাটায় অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ ঘটনায় বিস্তারিত অনুসন্ধান ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য দুদক সদর দপ্তরে আবেদন করা হবে বলে জানিয়েছেন দুদকের কুমিল্লা কার্যালয়ের উপপরিচালক নাজমুল হাসান।

রোববার (৫ অক্টোবর) সকালে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অভিযান ও প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষে সাংবাদিকদের নাজমুল হাসান বলেন, ওষুধ ক্রয়ের তিনটি কার্যাদেশ যাচাই-বাছাই করে প্রাথমিকভাবে অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিষয়টি বিস্তারিত তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠানো হবে।

দুদক সূত্র জানায়, সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে কুমেক হাসপাতালের ওষুধ ক্রয়ে কোটি টাকার অনিয়মের অভিযোগ উঠে আসে। ওই তথ্যের ভিত্তিতেই সকালে দুদকের কুমিল্লা কার্যালয়ের একটি দল হাসপাতালের মেডিসিন স্টোররুম, পরিচালক কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোয় অভিযান চালায়।

অভিযানের সময় দুদক কর্মকর্তারা হাসপাতালের ওষুধ মজুত, ক্রয়াদেশ, বিল-ভাউচারসহ বিভিন্ন নথিপত্র পর্যালোচনা করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে তাঁরা হাসপাতালের পরিচালক ডা. মো. মাসুদ পারভেজের কাছ থেকেও অভিযোগ-সংক্রান্ত তথ্য ও কাগজপত্র সংগ্রহ করেন।

দুদক কর্মকর্তারা জানান, প্রাথমিক যাচাইয়ে দেখা গেছে, পেন্টোথাল সোডিয়াম ইনজেকশন নামের একটি ওষুধের বাজারমূল্য ১০১ টাকা হলেও সেটি ১ হাজার ২৯৯ টাকায় ক্রয় দেখানো হয়েছে। এই একক অনিয়ম থেকেই হাসপাতালের ওষুধ ক্রয়ে বৃহৎ অঙ্কের দুর্নীতির ইঙ্গিত মিলেছে।

