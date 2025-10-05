হোমনায় বজ্রপাতে বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রসহ তিনজনের মৃত্যু

কুমিল্লার হোমনায় বজ্রপাতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রসহ তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। আহত হয়েছেন দুজন। আজ রোববার (৫ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার ঘাগুটিয়া ইউনিয়নের ভবানীপুর খেয়াঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
মৃত ব্যক্তিরা হলেন খোদেদাউদপুর গ্রামের রাহিনুর ইসলামের ছেলে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাশেদুল ইসলাম (২৩), নালা দক্ষিণ গ্রামের মতিউর রহমানের মেয়ে মমতাজ বেগম (৩৭) ও জাকিয়া সুলতানা (২৩)। আহত অটোরিকশাচালক ছামাদ মিয়া ও বাবুল মিয়াকে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
এলাকাবাসী জানান, বিকেলে তিনজন ভবানীপুর খেয়াঘাটে খেয়া পার হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। হঠাৎ বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই মমতাজ বেগম ও জাকিয়া সুলতানা মারা যান। গুরুতর আহত অবস্থায় রাশেদুল ইসলামকে হোমনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত শিক্ষার্থীর চাচা শফিক মিয়া বলেন, ‘ভাতিজা আজ ঢাকা যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। পরে বজ্রপাতে মৃত্যুর খবর পাই।’
হোমনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক প্রণব কুমার দেবনাথ বলেন, বজ্রপাতে আহত অবস্থায় এক যুবককে আনা হলে পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করা হয়।
ঘাগুটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলাম গণী জানান, নিহতদের মধ্যে মেয়ে দুজন নালা দক্ষিণ গ্রামের এবং ছেলেটি খোদেদাউদপুর গ্রামের। ছেলেটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।
হোমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘বজ্রপাতে তিনজনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।’