টেকনাফের পাহাড় থেকে নারী, শিশুসহ ৭ জন উদ্ধার, আটক তিন মানব পাচারকারী

কক্সবাজারের টেকনাফের দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্রসহ তিন মানব পাচারকারীকে আটক করেছেন কোস্ট গার্ড সদস্যরা। এ সময় পাহাড়ে বন্দী করে রাখা নারী, পুরুষ, শিশুসহ সাতজন ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে এক ব্রিফিংয়ে কোস্ট গার্ডের টেকনাফ স্টেশন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সালাউদ্দিন রশিদ তানভীর এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
আটককৃতরা হলেন টেকনাফের বাহারছড়া ইউনিয়নের মারিশবুনিয়া এলাকার আবদুর রহমান (৩২), হামিদ হোসেন (২৮) ও বড় ডেইল এলাকার হেলাল উদ্দীন (৩০)।
কোস্ট গার্ড কর্মকর্তা সালাউদ্দিন জানান, সাগরপথে মালয়েশিয়া পাচারের উদ্দেশ্যে কয়েকজনকে পাহাড়ে আটকে রাখার খবর পেয়ে অভিযান চালান তাঁরা। গতকাল রোববার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত টেকনাফের বাহারছড়াসংলগ্ন পাহাড়ি এলাকায় এ অভিযান চলে। অভিযানে পাহাড়ে বন্দী সাতজন ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করা হয়। এ সময় একটি দেশীয় তৈরি একনালা আগ্নেয়াস্ত্র জব্দ করা হয়।
জিজ্ঞাসাবাদে ভুক্তভোগীরা জানান, তাঁদের বিদেশে উন্নত জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে মালয়েশিয়া পাঠানোর কথা বলা হয়েছিল। পরে পাহাড়ে আটকে রেখে ভয়ভীতি দেখিয়ে পরিবারের কাছে মুক্তিপণ আদায়ের চেষ্টা করছিল মানব পাচারকারীরা।