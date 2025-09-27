হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

চকরিয়ায় ব্রিজে পড়ে ছিল ব্যবসায়ীর রক্তাক্ত লাশ

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 

গিয়াস উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের চকরিয়ায় প্রতিপক্ষের হামলায় গিয়াস উদ্দিন (৪৫) নামের এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার ভোরে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের মাতামুহুরি ব্রিজ থেকে তাঁর রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত গিয়াস কাকারা এসএমচর দিঘিরপাড় গ্রামের গোলাম কাদেরের ছেলে। তিনি কাকারা এলাকায় একটি টমটম চার্জের গ্যারেজ চালাতেন। হত্যা, বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ বিভিন্ন ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে ৯টি মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে।

পুলিশ ও নিহত ব্যক্তির পরিবার জানায়, গতকাল শুক্রবার রাত পৌনে ২টার দিকে মোটরসাইকেলে চিরিংগা পৌর শহরে যান গিয়াস ও মিন্টু নামের এক যুবক। কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে একটি প্রাইভেট কার গিয়াসের মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। এ সময় তৌহিদ নামের একজনের নেতৃত্বে পাঁচ-ছয়জন যুবক প্রাইভেট কার থেকে নামেন। তাঁরা মিন্টুকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে গিয়াসকে তুলে নিয়ে যান। বিষয়টি মিন্টু গিয়াসের পরিবারকে জানালে তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। আজ ভোর সোয়া ৬টার দিকে মাতামুহুরি ব্রিজের ওপর তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত ব্যক্তির মা আনোয়ারা বেগম বলেন, কাকারা এসএমচর দিঘিরপাড়ে একটি টমটম চার্জ দেওয়ার গ্যারেজ রয়েছে গিয়াসের। অন্যদিকে তৌহিদ পৌরসভার করাইয়াঘোনা গ্রাম থেকে এসএমচরে নতুন বাড়ি করে। এরপর সে একটি কিশোর গ্যাং তৈরি করে নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। গ্যাংটি এলাকায় গরু চুরি, টমটম ও টমটমের ব্যাটারি চুরিসহ নানা অপরাধ কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে। এ নিয়ে প্রতিবাদ করায় তৌহিদের নেতৃত্বে গিয়াসের ওপর হামলা হয়। এ ঘটনায় মামলাও করা হয়। মূলত এসব কারণে গিয়াসকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে তৌহিদ।

থানা সূত্রে জানা গেছে, তৌহিদ ও গিয়াস উদ্দিনের মধ্যে অনেক দিন ধরে বিরোধ চলছিল। দুজন পাল্টাপাল্টি মামলাও করেছেন। সম্প্রতি গিয়াসের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছিল। তৌহিদের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িত বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার আজকের পত্রিকাকে জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পূর্ব শক্রতার জেরে এ হত্যার ঘটনা ঘটাতে পারে প্রতিপক্ষ। গিয়াসের মাথায় ভারী বস্তু দিয়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। হাতে কামড়ের দাগ রয়েছে। লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশের একাধিক টিম মাঠে রয়েছে। ওসি আরও জানান, নিহত গিয়াসের বিরুদ্ধে হত্যা, বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ বিভিন্ন ধারায় ৯টি মামলা রয়েছে।

