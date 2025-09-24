কক্সবাজারে নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, ৩ আসামির যাবজ্জীবন

কক্সবাজার সদরে এক নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় তিন আসামিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের ১০ লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। গতকাল মঙ্গলবার কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক এস এম জিল্লুর রহমান এ রায় ঘোষণা করেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন সদর উপজেলার পিএমখালীর ছনখোলা এলাকার বেদার মিয়া, একই ইউনিয়নের পরানিয়াপাড়ার মোস্তাক মিয়া ও ঝিলংজার খরুলিয়া ব্যাপারীপাড়ার মো. বেলাল উদ্দিন। রায় ঘোষণার সময় আসামিরা আদালতে হাজির ছিলেন।
মামলার রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি তাওহীদুল আনোয়ার এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, ২০২২ সালের ১৯ আগস্ট সদর উপজেলার ঝিলংজা ইউনিয়নের চাঁন্দেরপাড়া এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ভবনে ওই নারীকে দণ্ডপ্রাপ্তরা জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন।
এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী বাদী হয়ে বেদারসহ অজ্ঞাত তিনজনের বিরুদ্ধে একই বছরের ২৩ আগস্ট সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। ২০২৩ সালের ৬ আগস্ট অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে এ মামলার বিচার কার্যক্রম শুরু করেন আদালত। মামলায় মোট ৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘ শুনানি ও বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এ রায় ঘোষণা করা হয়েছে।