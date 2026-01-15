চুয়াডাঙ্গায় গৃহবধূ ও যুবককে জুতার মালা পরিয়ে ও চুল কেটে নির্যাতন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় সম্পর্ক থাকার অভিযোগ তুলে এক গৃহবধূ ও যুবককে গাছের সঙ্গে বেঁধে চুল কেটে ও গলায় জুতার মালা পরিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার একটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আজ বৃহস্পতিবার এ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, সম্পর্ক থাকার অভিযোগ তুলে গতকাল সন্ধ্যায় একদল লোক ভুক্তভোগীদের আটক করে। জনসমুক্ষে ভুক্তভোগীদের গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন চালায় তারা। তাঁদের চুল কেটে ও গলায় জুতার মালা পরিয়ে চরম অপদস্থ করা হয়। অনেকক্ষণ ধরে এই লাঞ্ছনা-গঞ্জনা চললেও উপস্থিত জনতার কেউই তাঁদের রক্ষায় এগিয়ে আসেননি। বরং অনেকে এই নির্যাতনের দৃশ্য মোবাইল ফোনে ধারণ করেন। খবর পেয়ে দর্শনা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভুক্তভোগীদের উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেয়।
দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ‘আইন নিজের হাতে নেওয়ার অধিকার কারও নেই। কোনো অপরাধ ঘটে থাকলে তার বিচার হবে দেশের প্রচলিত আইন ও আদালতের মাধ্যমে। এই বর্বরোচিত ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে ব্যবস্থা নিতে পুলিশ কাজ করছে।’
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উবায়দুর রহমান সাহেল বলেন, সামাজিকভাবে কাউকে এভাবে হেয়প্রতিপন্ন করা বা নির্যাতন করা গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধ। ভুক্তভোগীরা এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নিতে চাইলে প্রশাসন সব ধরনের সহযোগিতা করবে।