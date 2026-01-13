হোম > সারা দেশ > চুয়াডাঙ্গা

জীবননগরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান, বিএনপি নেতার মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা ও জীবননগর প্রতিনিধি

বিএনপি নেতা শামসুজ্জামান ডাবলুর মৃত্যুর খবরে হাসপাতালের সামনে জড়ো হন বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে গতকাল সোমবার রাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযান চলাকালে শামসুজ্জামান ডাবলু (৫২) নামের এক বিএনপি নেতা মারা গেছেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, নির্যাতনে মৃত্যু হয়েছে ডাবলুর। অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দাবি, অভিযানের সময় আতঙ্কে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন বিএনপি নেতা। এ নিয়ে গতকাল রাত থেকে জীবননগর পৌর শহরে অস্থিরতা বিরাজ করছে।

মৃত ডাবলু পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। আজ সকাল পর্যন্ত তাঁর লাশ জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে বলে জানা গেছে।

গতকাল রাত থেকে হাসপাতালের সামনে জড়ো হন বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। তাঁরা বলছেন, গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জীবননগর উপজেলা শহরে ঝটিকা অভিযান চালায়। ওই সময় জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ঠিক সামনে ডাবলুর দোকান ‘হাফিজা ফার্মেসি’ থেকে তাঁকে আটক করা হয়। আটকের প্রায় দুই ঘণ্টা পর রাত ১২টা ৪০ মিনিটের দিকে ডাবলুর মৃত্যুর খবর আসে। এই ঘটনায় বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা রাতেই রাস্তায় নেমে আসেন। তাঁরা চুয়াডাঙ্গা-জীবননগর প্রধান সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে ব্যারিকেড দেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হাসপাতাল এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান নেন। খবর পেয়ে রাত ২টার দিকে হাসপাতালে ছুটে যান চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু। সেখানে গিয়ে তিনি বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। রাত আড়াইটার দিকে হাসপাতালের ভেতরে গিয়ে প্রকৃত অবস্থা জানার চেষ্টা করেন মাহমুদ হাসান। রাত ৩টার দিকে তিনি হাসপাতালের বাইরে বের হন এবং নেতা-কর্মীদের আবারও শান্ত করার চেষ্টা করেন। আজ সকাল ১০টায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত হাসপাতালের সামনের সড়ক অবরোধ করে রেখেছেন বিএনপি নেতা-কর্মীরা। এতে সড়কে কিছুটা থেমে থেমে যান চলাচল করছে।

ডাবলুর ভাই ও জীবননগর উপজেলা বন কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম কাজল গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আমার ভাই পুরোপুরি নিরপরাধ ছিলেন। তাঁকে যেভাবে পেটানো হয়েছে, তা অমানবিক। এটি কোনো স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, এটি হত্যাকাণ্ড।’ উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব রিমন অভিযোগ করে বলেন, এর আগেও ডাবলুর পরিবারের সদস্যদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে।

এদিকে এই ঘটনায় বিএনপির পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জীবননগর পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিউদ্দিন শফি।

মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করলেও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাননি জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান সেখ।

এদিকে হাসপাতাল গেটে থাকা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কয়েক সদস্য পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে দাবি করেন, নির্যাতন নয়, বরং অভিযানের মুখে ভয়ে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ডাবলু মারা গেছেন।

