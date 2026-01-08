হোম > সারা দেশ > চুয়াডাঙ্গা

ভুট্টাখেত থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি­

আলমডাঙ্গা উপজেলায় ভুট্টাখেত থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় ভুট্টাখেত থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির (৪০) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের কায়েতপাড়া মাঠের ভেতর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী কৃষক আমিনুল ইসলাম ও রোকন আলী বলেন, ‘আজ সকালে কায়েতপাড়া বিলে ভুট্টাখেতে সেচ দিতে গিয়ে খেতের ভেতর এক ব্যক্তিকে নিথর অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ি আমরা। তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি তিওরবিলা পুলিশ ফাঁড়ি ও আলমডাঙ্গা থানায় জানানো হলে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশটি উদ্ধার করে।’

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, নিহত ব্যক্তির গলায় শীতের টুপি এবং প্যান্টের বেল্ট প্যাঁচানো অবস্থায় পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, এগুলো দিয়েই তাঁকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ওসি জানান, নিহত ব্যক্তির পরনে ছিল নেভিব্লু রঙের ফুলহাতা জ্যাকেট, ধূসর রঙের হুডি ও ট্রাউজার প্যান্ট। তবে এখন পর্যন্ত তাঁর নাম-পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

