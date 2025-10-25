হোম > সারা দেশ > চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে ৩১ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর বিএসএফের

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি­

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে ৩১ জনকে বিজিবির হাতে হস্তান্তর করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের (বিজিবি) কাছে ৩১ জন বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট (আইসিপি) দিয়ে তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়। আজ শনিবার (২৫ অক্টোবর) দুপুরে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে এই হস্তান্তরপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির অধিনায়ক নাজমুল হাসান বলেন, ফেরত আসা এই নাগরিকেরা ভারতে কারাবন্দী ছিলেন। ফেরত আসা দলটির মধ্যে পুরুষ ১৩ জন, নারী ১৫ জন এবং ৩টি শিশু রয়েছে। তিনি আরও জানান, প্রাথমিক যাচাই-বাছাই শেষে ফেরত পাঠানো ব্যক্তিদের দর্শনা থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

