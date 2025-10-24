হোম > সারা দেশ > চুয়াডাঙ্গা

২৭ লাখ টাকার সোনার বার ও মোটরসাইকেলসহ আটক ১

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

সোনার বারসহ আটক ব্যক্তি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভারতে সোনা পাচারের চেষ্টার সময় চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এ সময় আটক ব্যক্তির কাছ থেকে প্রায় ২৭ লাখ টাকার একটি সোনার বার, মোটরসাইকেল, মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। আজ শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) বিকেলে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির সহকারী পরিচালক মো. হায়দার আলী এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানান।

আটককৃত ব্যক্তি হলেন দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সিপুর গ্রামের জসিম বিশ্বাসের ছেলে হাসেম বিশ্বাস (৪৮)।  

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত বুধবার বিশেষ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিজিবির একটি বিশেষ দল সীমান্ত পিলার ৯৩/৩-আর থেকে প্রায় ১ হাজার ২০০ গজ অভ্যন্তরে কুতুবপুর পাকা রাস্তার পাশে অবস্থান নেয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে বিজিবি সদস্যরা মোটরসাইকেল আরোহী এক ব্যক্তিকে সীমান্তের দিকে যেতে দেখে তাঁকে থামার নির্দেশ দেন। লোকটি পালানোর চেষ্টা করলে টহল দল তাঁকে ধাওয়া করে আটক করে। তল্লাশির পর আটক ব্যক্তির লুঙ্গির ভাঁজে স্কচটেপে মোড়ানো একটি প্যাকেট পাওয়া যায়। প্যাকেটটি খুলে ১৪০ দশমিক ৫৩ গ্রাম ওজনের সোনার বারটি জব্দ করা হয়। একই সঙ্গে তাঁর ব্যবহৃত মোটরসাইকেল ও মোবাইল ফোনটিও জব্দ করা হয়।

বিজিবির হিসাব অনুযায়ী, জব্দকৃত সোনা, মোটরসাইকেল ও মোবাইল ফোনের মোট আনুমানিক মূল্য ২৬ লাখ ৮৩ হাজার ৫১৭ টাকা। বিজিবির সহকারী পরিচালক মো. হায়দার আলী জানান, সীমান্ত এলাকায় সব ধরনের চোরাচালান—যার মধ্যে সোনাও রয়েছে, তা প্রতিরোধ করতে বিজিবি টহল এবং নজরদারি আরও বাড়িয়েছে।

