আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

চুয়াডাঙ্গা শহরের একটি আবাসিক হোটেলে মাহবুবুর রহমান মাসুম (৪৫) নামে এক ব্যক্তির লাশ পাওয়া গেছে। আজ শনিবার দুপুরে শহরের পৌরসভা মোড়ের ওই হোটেলের কক্ষ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
মাসুম চুয়াডাঙ্গা পৌর শহরের কেদারগঞ্জ সবুজপাড়ার মজিবুর রহমানের ছেলে। তিনি পেশায় টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।
পুলিশ জানায়, গত বৃহস্পতিবার রাতে তিন বন্ধুসহ চুয়াডাঙ্গা আবাসিক নামে একটি হোটেলে ওঠেন মাহবুবুর রহমান মাসুম। গত শুক্রবার বিকেলে একজন কক্ষ ত্যাগ করেন। আরেকজন শনিবার সকালে হোটেল কর্তৃপক্ষকে জানান, মাসুম অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। হোটেল কর্তৃপক্ষ কক্ষে গিয়ে তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।
চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান জানান, সিআইডি দলকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা এসে আলামত সংগ্রহ করবে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনের পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।