মাদক উদ্ধারে পুরস্কৃত পুলিশ কর্মকর্তা এবার মাদক-সংশ্লিষ্টতায় প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

মাদকদ্রব্য উদ্ধারে সেরা হওয়ায় চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ লাইনসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পুরস্কার নিচ্ছেন এসআই কামাল হোসেন। ফাইল ছবি

মাদক চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কামাল হোসেনকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এই পুলিশ কর্মকর্তাই চার মাস আগে চট্টগ্রাম জেলায় মাদক উদ্ধারে সেরা কর্মকর্তা হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাতে এসআই কামালকে থানা থেকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে বলে জানান লোহাগাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান। তিনি জানান, ঘটনার বিষয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তদন্ত করছেন। তদন্ত রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গত বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাত দেড়টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চুনতি বাজারে একটি প্রাইভেট কার তল্লাশি করে ৪৮ বোতল ফেনসিডিলসহ পুলিশের তিন সোর্সকে আটক করে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতা-কর্মীসহ স্থানীয়রা। এর আগে তল্লাশি চলাকালে ফেসবুক লাইভে ঘটনার ভিডিও ধারণ করেন নেতা-কর্মীরা। ভিডিওতে ফেনসিডিল পাচারের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে রমিজ নামে অভিযুক্তদের একজন ফেনসিডিলগুলো লোহাগাড়া থানার এসআই কামাল হোসেনের কাছ থেকে নিয়েছেন—এমনটা বলতে শোনা যায়।

আটক তিনজন হলেন লোহাগাড়া সদর ইউনিয়নের নাজিম উদ্দিন (৪৫), আমিরাবাদ ইউনিয়নের সুখছড়ি এলাকার রমিজ উদ্দিন (৩৫) এবং মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার ভবেরচর এলাকার তাজুল ইসলাম। এঁদের মধ্যে রমিজ লোহাগাড়া থানা-পুলিশের সোর্স বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত এসআই কামাল হোসেন ২৪ এপ্রিল চট্টগ্রাম জেলায় শ্রেষ্ঠ মাদকদ্রব্য উদ্ধারকারী কর্মকর্তা হিসেবে পুলিশ সুপার মো. সাইফুল ইসলাম সানতুর কাছ থেকে পুরস্কৃত হয়েছিলেন।

